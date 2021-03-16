Elçin Sangu ekranlara dönüş hazırlığında

Snob Magazin'in haberine göre;& ;'Kiralık Aşk', 'Çarışma', 'Kurt Seyit ve Şura', 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' ve 'İyi Günde Kötü Günde' gibi dizilerden tanıdığımız oyuncu Elçin Sangu'nun ekranlara dönüş hazırlığı yaptığı öğrenildi.

YA DRAM YA DA AKSİYONU SEÇECEK

Son yıllarda rol aldığı projelerde beklentiyi karşılamakta zorlanan güzel oyuncunun şu sıralar dram ve aksiyon-macera türündeki iki farklı dizi senaryosunu okuduğu öğrenildi.

KARAR AŞAMASINDA

Sangu'nun kısa süre içerisinde bu iki senaryodan birinde karar kılacağı ifade edildi. Sangu, en geç yaz ayında ekranlara dönüş yapmış olacak.

HAYRANLARI BASKI YAPIYORDU

Güzel oyuncunun hayranları, "Ekranlara dön!" ve "Televizyon seyircisiyle aranı bu kadar açmamalısın" şeklinde mesajlar atarak Sangu'ya ekrana dönmesi için baskı yapıyordu.



