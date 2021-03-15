Elçin Sangu yeni projeye kadar kendini eve kapattı! - Son Dakika

Elçin Sangu yeni projeye kadar kendini eve kapattı!

15.03.2021 08:11
Elçin Sangu yeni projeye kadar kendini eve kapattı!, System.String[]

2015 yılında yayınlanan "Kiralık Aşk" dizisiyle yıldızı parlayan Elçin Sangu, şimdilerde evinden çıkmıyor!

2015 yılında yayınlanan "Kiralık Aşk" dizisiyle yıldızı parlayan Elçin Sangu, şimdilerde evinden çıkmıyor! En son Ezel Akay'ın "9 Kere Leyla" filminde rol alan Sangu, yeni bir projeye kadar kendini eve kapatmaya karar vermiş. Hem pandemi koşulları yüzünden hem de yüzünün eskimesini istemediğinden bu kararı alan güzel oyuncu, şu sıralar bol bol senaryo okuyormuş. Ama aldığım duyumlara göre henüz bir projeye "evet" demeyi de düşünmüyormuş.

YORULDU

Yıllardır üst üste dizi yapan ve sinema filmlerinde oynayan 35 yaşındaki oyuncu, bu sayede hem yurtiçi hem de yurtdışındaki hayran kitlesini genişletmiş, ancak çok da yorulmuştu. Şimdi işlere uzun bir mola veren Elçin Sangu, bu süreci "sosyal detoks" olarak da değerlendiriyor.

BOL BOL OKUYOR

Evinden çıkmayan ve kimselerle görüşmeyen Sangu, senaryoların yanı sıra bol bol kitap okuyup film seyrederek dinleniyor. 7.7 milyon takipçisi olan Instagram hesabından da ara sıra fotoğraf paylaşarak hayranlarını kendinden mahrum bırakmıyor.

Doğa dostu marka

Cemiyetin ünlü ismi Sinem Güven, 6 aydır üzerinde çalıştığı "Up To You" adlı markasını 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde beğeniye sundu. Portföy çanta, telefon kılıfı, anahtarlık, köpek tasmaları gibi aksesuvarların yer aldığı markanın özelliği, ürünlerinde tamamen "vegetal deri" kullanması. Dana derisinin kimyasal madde kullanılmadan, bitkisel taninlerle tabaklanmasıyla üretilen vegatal derinin sağlığa hiçbir zararı bulunmuyor.

Tebrik etmek için aradığım Sinem Güven, markasının logosunda yusufçuk sembolünü kullandığını söyledi ve bunun altında yatan anlamı şöyle anlattı: "Yusufçuk, değişimin büyük anını, dönüşümü temsil eder ve bize neşe getirir. Bu canlının totem ruhu, büyük değişikliklere uyum sağlayanlara ve sağlamaya çalışanlara destek ve yardımcı olur." Büyük dönüşümlerden geçtiğimiz dönemin ruhunu yakalayan Sinem Güven'e bir alkış da benden...

Veda pozu

Ünlü İngiliz yönetmen Guy Ritchie'nin yeni filmi "Wrath of Man"in Antalya'daki çekimleri sona erdi. Jason Statham, Josh Hartnett gibi dünyaca ünlü yıldızların başrollerini paylaştığı filmin çekimlerinin Antalya'da yapılacağını ocak ayı başında ilk ben yazmıştım hatırlarsanız. Geçtiğimiz günlerde çekimlerini tamamlayan film ekibi, teker teker Türkiye'den ayrıldı.

Son ayrılanlardan biri de yakışıklı oyuncu Jason Statham'dı. Çekim boyunca Regnum Carya Hotel'de konaklayan Statham, gitmeden önce otelin sahibi ve Antalyaspor eski başkanı Ali Şafak Öztürk'le hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Ünlü oyuncuyla çok iyi anlaşan Öztürk, o anları Instagram hesabından paylaşarak "Jason az önce ayrıldı" dedi.

Yakmaktan vazgeçti

Ünlü iş insanı Cem Boyner, sıra dışı hobileriyle biliniyor. Pandemi nedeniyle ailesiyle genellikle Ayvalık'taki evinde kalan Boyner, geçtiğimiz günlerde 150 yıllık bir Haliç kayığı alarak, kendini onu yenilemeye adamıştı. Kayığın fotoğrafını "yeni projem" notuyla Instagram hesabından paylaşan Boyner, bir süre sonra kayığın kurtlandığını ve yakmak zorunda kalacaklarını açıkladı.

Ancak takipçilerinden tepkiler gecikmedi! "Onun bu yorgunluğu, yaşanmışlığı daha güzeldi, yazık oldu" diyen takipçilerinin sesini dinleyen Boyner, kurtlu kayığa bir şans daha verdi! Uzmanlara danışan iş insanı, kayığı kurtarmanın bir yolu olduğunu öğrenince ailesiyle birlikte işe koyuldu. O anları kendi Instagram hesabından paylaşan eşi Ümit Boyner de bol bol alkış aldı. Tüm takipçileriyle birlikte ben de "Benjamin Button" adını koydukları kayığın gençleşmesini büyük heyecanla bekliyorum!

Elçin Sangu yeni projeye kadar kendini eve kapattı!

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Elçin Sangu yeni projeye kadar kendini eve kapattı! - Son Dakika Magazin


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