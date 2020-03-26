Elcuman'ın acı günü - Son Dakika

Elcuman'ın acı günü
6 saat önce
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman'ın annesi vefat etti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman'ın annesi vefat etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Elcuman'ın 65 yaşındaki annesi Selma Elcuman'ın naaşı Orgeneral Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.
Anne Elcuman, burada kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 02:36 Kaynak: AA
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