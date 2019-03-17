Son Dakika Haberleri: Elde Edilecek Gelirle 15 Temmuz Şehidinin Adının Yaşatılacak

Elde Edilecek Gelirle 15 Temmuz Şehidinin Adının Yaşatılacak

1 saat önce

Sivas'ın Zara ilçesinde 'Bir Karanfil Bir Gönül' projesi kapsamında 15 Temmuz şehidinin adının yaşatılacağı park için kermes düzenlendi.

Elde Edilecek Gelirle 15 Temmuz Şehidinin Adının Yaşatılacak, System.String[]
Sivas'ın Zara ilçesinde 'Bir Karanfil Bir Gönül' projesi kapsamında 15 Temmuz şehidinin adının yaşatılacağı park için kermes düzenlendi.

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Halil Kantarcı adına yapılacak olan park için İlçe Kaymakamı Mehmet Sayın'ın öğretim görevlisi eşi Özlem Sayın tarafından düzenlenen kermesin açılışında konuşan Kaymakam Sayın,"15 Temmuz'da şehit olan Halil Kantarcı adına Canova köyünde bir park açmayı planladık. Kermesi düzenleyen Özlem hanım, öğrencilerine ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum"dedi.

Kermesi düzenleyen Öğretim Görevlisi Özlem Sayın ise,"Biz bu projeyi öğrencilerimizle ve Zaralı hanımlarla icra ettik inşallah amacımıza ulaşırız. 18 Mart sebebiyle şehit ailemize bir hediye vermek istedik. Vatan uğruna şehit olanlara ne yapsak azdır. Burada çok güzel bir atmosfer var,herkesin katkısını görüyorum" diye konuştu. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:30 Kaynak: İHA

Sivas, Güncel
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