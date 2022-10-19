Kasa unutulan fişlerle aynı ürünleri çalıp, iade ederek parasını almışlar

KARAMAN'da kasalarda unutulan fişleri toplayıp, fişteki ürünleri mağaza ya da marketlerden çalarak, bir süre sonra iade ederek parasını alan 2'si kadın 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Kurumsal bir giyim mağazası zincirine müşteri gibi gelen 2'si kadın, 3 kişi, bazı ürünleri çaldı. Durumu fark eden mağaza çalışanları, polise haber verdi. Bu sırada Ergün Ö. adlı kişi, mağazaya elinde fişlerle gelip, satın aldığını söylediği ürünleri iade etmek istedi. Polis ve çalışanlar, iade edilmek istenen ürünlerin çalınan kıyafetler olduğunu tespit etti. Ekipler, Ergün Ö.'yü gözaltına aldı. Polis, diğer şüphelilerin de Ergün Ö.'nün eşi Cansel Ö. ile Fatma C. olduğunu saptadı. 2 kadın şüphelinin kiraladıkları otomobil ile mağaza dışında bekledikleri, Ergün Ö.'nün yakalanması üzerine kaçtıkları belirlendi. Polis, 2 şüpheliyi şehir dışına çıkmak isterken yakaladı. Otomobilde yapılan aramada 17 bin TL, farklı elektronik cihazlar, kıyafetler ve kurumsal mağazalara ait fişleri buldu.

UNUTULAN FİŞLERİ TOPLAMIŞLARŞüphelilerin 7 ilde kurumsal giyim mağazaları ile zincir marketlerin kasalarında müşteriler tarafından unutulan fişleri topladıkları, daha sonra fişlerdeki ürünleri mağazalardan çaldıkları, çalınan ürünleri kısa sürede iade edip, parasını aldıkları belirlendi.Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ergün Ö., 'hırsızlık' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklanırken, suçlamaları kabul etmeyen Cansel Ö ile Fatma C. de savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.