ELDE ETTİĞİ SATIŞ FİŞLERİNİN BENZER ÜRÜNLERİNİ ÇALIP, İADE EDEREK PARASINI ALMIŞ - Son Dakika
Üye Girişi

ELDE ETTİĞİ SATIŞ FİŞLERİNİN BENZER ÜRÜNLERİNİ ÇALIP, İADE EDEREK PARASINI ALMIŞ

19.10.2022 20:13
ELDE ETTİĞİ SATIŞ FİŞLERİNİN BENZER ÜRÜNLERİNİ ÇALIP, İADE EDEREK PARASINI ALMIŞ

KARAMAN'da kurumsal bir giyim mağazası zincirinden elde ettiği fişlerin ürünlerini çalıp, tekrar mağazaya fişle birlikte iade edip parasını almak isteyen Ergün Ö. ile ona yardımcı olduğu öne sürülen eşi Cansel Ö. ve Fatma C. polis tarafından yakalandı.

KARAMAN'da kurumsal bir giyim mağazası zincirinden elde ettiği fişlerin ürünlerini çalıp, tekrar mağazaya fişle birlikte iade edip parasını almak isteyen Ergün Ö. ile ona yardımcı olduğu öne sürülen eşi Cansel Ö. ve Fatma C. polis tarafından yakalandı. Ergün Ö., sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, suçlamaları kabul etmeyen Cansel Ö. ve Fatma C. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kentteki kurumsal bir giyim mağazasına müşteri gibi gelen 2'si kadın 3 kişi, iddiaya göre bir ürün çalıp ayrıldı. Durumu fark eden mağaza çalışanları polise haber verdi. Polis, ihbar üzerine hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

ÇALDIĞI ÜRÜNÜ FİŞİYLE İADE ETMEK İSTERKEN YAKALANDI

Bu sırada Ergün Ö. adlı kişi kısa bir süre sonra mağazaya elinde fişle birlikte gelip, satın aldığı ürünleri iade etmek istediğini belirtti. Polis ve mağaza çalışanları iade edilmek istenen ürünlerin çalınan, kıyafet olduğunu ve şüphelilerden birinin de Ergün Ö. olduğunu anladı. Bunun üzerine Ergün Ö., polis tarafından gözaltına alındı. Araştırmasını derinleştiren polis, şüphelilerden diğer 2 kadından birinin eşi Cansel Ö. ve Fatma C. olduğunu, kiraladıkları otomobille mağaza dışında beklerken Ergün Ö.'nün yakalanması üzerine kaçtıklarını saptadı. Çalışmasını sürdüren polis, 2 kadını şehir dışına çıkmak isterken yakaladı. Araç içerisinde yapılan aramalarda 17 bin lira para, farklı elektronik cihazlar, kıyafetler ve aynı giyim mağazası ile farklı kurumsal zincir marketlere ait fişleri buldu.

ELDE ETTİKLERİ FİŞLERİN, ÜRÜNLERİNİ ÇALMIŞLAR

Polis, ele geçirildikleri malzemelerle ilgili yaptığı araştırama da ise gerçek ortaya çıktı. Ergün Ö.'nün eşi ve diğer kadınla birlikte 7 ilde, kurumsal giyim mağazası ve zincir marketlerde kasaların yanlarında diğer müşterilerin unuttukları fişleri alıp, fişlerdeki ürünleri aynı mağazalardan çalıp, bir süre sonra iade edip parasını aldıklarını saptadı. Yine şüphelilerin satın aldıkları ürünlerin bir benzeri de çaldıkları ve daha sonra o çaldıkları ürünleri iade ederek parasını aldıklarını belirledi.

Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ergün Ö., 'hırsızlık ve nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanırken, suçlamaları kabul etmeyen eşi Cansel Ö. ve Fatma C. de savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

(

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ELDE ETTİĞİ SATIŞ FİŞLERİNİN BENZER ÜRÜNLERİNİ ÇALIP, İADE EDEREK PARASINI ALMIŞ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:11 Okan Buruk'a canlı yayında büyük sürpriz! Oğlu, elinde pasta ile geldi
23:50 Sakarya'da bisiklet süren 12 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı! Korkunç kaza kameralara yansıdı
23:52 İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kariyeri çocuk yapmak" sözlerine tepki: 20 yılda en utanç verici 27 saniye
23:48 Galatasaray-Kastamonuspor karşılaşmasının yorumcusu Ahmet Akcan canlı yayında söyledikleriyle dalga konusu oldu
23:16 Oğlu Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti, eski futbolcu tribünde gözyaşlarını zor tuttu
23:13 Merkez bankasının 10. faiz kararı bugün açıklanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti, ekonomistler de aynı düşüncede
23:10 Eylül ayında yapılan 13 seçim anketinin ortalaması ortaya çıktı! Sonuç AK Parti ve MHP'yi memnun etmeyecek
23:01 İYİ Partili vekilden dikkat çeken cumhurbaşkanı adaylığı sözleri: Türk milletinin gönlünde yatan, Akşener'in aday olmasıdır
22:51 Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti
18:47 Bakan Koca sosyal medyadan açıkladı! Aile hekimleri vatandaşlara ücretsiz kanser taraması yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 03:02:32. #1.13#
SON DAKİKA: ELDE ETTİĞİ SATIŞ FİŞLERİNİN BENZER ÜRÜNLERİNİ ÇALIP, İADE EDEREK PARASINI ALMIŞ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement