Elde Kalan 'şatolar': Projenin Tamamlanması Kararı Alındı Ancak Araplar Almaktan Vazgeçti
48 dakika önce
Bolu'da zengin Araplar için inşaatına başlanan ancak sektörün içine girdiği sıkıntılar nedeniyle yarım kalan konut projesi için mahkemeye yapılan iflas erteleme başvurusu onaylandı.
Bolu
'da zengin Araplar için inşaatına başlanan ancak sektörün içine girdiği sıkıntılar nedeniyle yarım kalan konut projesi için mahkemeye yapılan iflas erteleme başvurusu onaylandı. Zengin Araplar için yapılan projenin kreditörleri inşaatın tamamlanması yönünde karar aldı.…
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:11 Kaynak: Youtube
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