Elde kalan kurbanlıkları ESK alacak
46 dakika önce
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kurban Bayramı dolayısıyla pazarlara getirilen ancak yetiştiricilerin elinde kalan kurbanlıkların, Kurum tarafından satın alınacağı bildirildi.
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kurban Bayramı dolayısıyla pazarlara getirilen ancak yetiştiricilerin elinde kalan kurbanlıkların, Kurum tarafından satın alınacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28
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