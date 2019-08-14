Elde kalan kurbanlıkları ESK alacak

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kurban Bayramı dolayısıyla pazarlara getirilen ancak yetiştiricilerin elinde kalan kurbanlıkların, Kurum tarafından satın alınacağı bildirildi.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kurban Bayramı dolayısıyla pazarlara getirilen ancak yetiştiricilerin elinde kalan kurbanlıkların, Kurum tarafından satın alınacağı bildirildi.

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