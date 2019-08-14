Son Dakika Haberleri: Elde kalan kurbanlıkları ESK alacak
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Elde kalan kurbanlıkları ESK alacak

46 dakika önce

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kurban Bayramı dolayısıyla pazarlara getirilen ancak yetiştiricilerin elinde kalan kurbanlıkların, Kurum tarafından satın alınacağı bildirildi.

Elde kalan kurbanlıkları ESK alacak, System.String[]
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kurban Bayramı dolayısıyla pazarlara getirilen ancak yetiştiricilerin elinde kalan kurbanlıkların, Kurum tarafından satın alınacağı bildirildi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 
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