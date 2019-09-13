Elde kalan kuru incir için TMO'nun alım yapması bekleniyor

Dünyanın kuru incir üretim merkezi konumundaki Aydın'da üreticiler, elde kalan ürün için devletin Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aracılığı ile alım yapmasını istedi. Devletin TMO aracılığı ile ürün alması halinde depolama konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten TARİŞ İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, "15 bin ton incir depolama kapasitemiz var, bu alanı TMO'ya tahsis edebiliriz" derken; Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ise, "İzmir'de yapılan toplantıda ihracatçılarımız alım garantisi verdi. TMO 10 bin ton alım yapsa bile piyasa rahatlar" dedi.



Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 2 Eylül günü İzmir'de gerçekleştirilen toplantıda kuru incir için "Fiyatlar çok düşerse TMO olarak müdahale edebiliriz" dediğini belirten TARİŞ İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, "İncir piyasasında ciddi bir durgunluk var. Bizler TARİŞ olarak ortaklarımızdan alım yapıyoruz. Ancak ortak olmayan üreticilerimiz için TMO alım yapacak olursa TARİŞ olarak biz üzümde verdiğimiz desteğin aynısını incirde de vermeye hazırız. Devletimiz TMO aracılığı ile incir alımı yapacak olursa biz incir üreticisi için her türlü desteği vermeye hazırız. Tariş olarak bizim 15 bin ton incir incir depolama kapasitemiz var. Depolarımız TMO'ya açıktır. Yeter ki üreticimizin sorunu çözülsün. Piyasa rahatlasın" dedi.



"İhracatçı da alım garantisi verdi"



Aynı toplantıda TMO'nun incir alması halinde ihracatçının da ileri dönemde alım garantisi verdiğini hatırlatan Aydın Ticaret Borsası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ise, TMO'nun 10 bin ton incir alması halinde bile sektörde ciddi rahatlama olacağını söyledi. Tarım Bakanı Dr. Pekir Pakdemirli'den TMO olarak devreye girilip incir üreticisinden 10 bin ton mal alınmasını talep ettiklerini kaydeden Başkan Çondur, "Para sıkıntısı nedeniyle piyasada daralma var. İş malı olarak adlandırılan incirin kilosu şu anda 18-22 TL arasında. Bu da ciddi yekun tutuyor. İhracatçılar sezon başında belli bir alım yaptı. Şu anda ekonomik nedenlerden dolayı ürün alımının azalması üreticiyi zora soktu. Bakan Bey'den talebimiz 10 bin ton malın TMO olarak devreye girilip devletin satın alması. İhracatçı da daha sonra bu malı alma garantisi de verdi. TMO 10 bin ton mal alırsa piyasayı regüle eder. Üzümde uygulanan sistem incirde de uygulanırsa herkes rahatlar" dedi.



"Fırsatçılık olarak değerlendirilmemeli"



İncirde yaşanan durgunluğun ihracatçının fırsatçılığı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, kendisinin de bir üretici olduğunu belirten Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, "TMO'nun müdahale fiyatı belirleyip ürün o fiyatın altına düşerse alıma girmesini bekliyoruz. Eskiden birkaç ay ile sınırlı olan incir ihracatı artık 12 aya yayıldı. Ekonomik olarak da ciddi bir tutar teşkil ettiği için ihracatçı da ihtiyacı doğrultusunda mal alımına başladı. Bu bir fırsatçılık değil finansman sorunu. 20 ton alan bir kamyon iş malı küreklik incir yaklaşık 400 bin lira. Bunu ihracatçının dayanması yani finansman yükünü kaldırması mümkün değil. Bu kesinlikle fırsatçılık parasal olarak kaldıramamasından dolayı ihracatçı kademeli alım yapıyor Yani devletin aldığı inciri ihracatçı geri alıp yıl içinde pazarlar" dedi.



Başkan Çondur, incirin çok hassas bir ürün olduğunu özellikle depolama sıkıntısının çözümü için Aydın Ticaret Borsası olarak önümüzdeki aylarda güneş enerjisi ile çalışan depolama tesisinin temelini atacaklarını söyledi. - AYDIN