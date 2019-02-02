Son Dakika Haberleri: Elde Kalan 'Şatolar': Projenin Tamamlanması Kararı Alındı Ancak Araplar Almaktan Vazgeçti

Elde Kalan 'Şatolar': Projenin Tamamlanması Kararı Alındı Ancak Araplar Almaktan Vazgeçti

1 saat önce

Bolu'da zengin Araplar için inşaatına başlanan ancak sektörün içine girdiği sıkıntılar nedeniyle yarım kalan konut projesi için mahkemeye yapılan iflas erteleme başvurusu onaylandı.

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Bolu'da zengin Araplar için inşaatına başlanan ancak sektörün içine girdiği sıkıntılar nedeniyle yarım kalan konut projesi için mahkemeye yapılan iflas erteleme başvurusu onaylandı. Zengin Araplar için yapılan projenin kreditörleri inşaatın tamamlanması yönünde karar aldı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:37 

Bolu, Dünya
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