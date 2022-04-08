"Eldeki uyuşma ve karıncalanma karpal tünel sendromuna işaret edebilir" - Son Dakika
Üye Girişi

"Eldeki uyuşma ve karıncalanma karpal tünel sendromuna işaret edebilir"

08.04.2022 10:18
"Eldeki uyuşma ve karıncalanma karpal tünel sendromuna işaret edebilir"

Karpal tünel sendromunun el ve parmaklara yayılabilen ağrı, uyuşma, karıncalanma veya güç kaybı olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uzel, "Uzun süreli bilgisayar, cep telefonu kullananlarda, tenisçilerde, el işleriyle fazla meşgul olanlarda ve ev hanımlarında daha fazla görülür.

Karpal tünel sendromunun el ve parmaklara yayılabilen ağrı, uyuşma, karıncalanma veya güç kaybı olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uzel, "Uzun süreli bilgisayar, cep telefonu kullananlarda, tenisçilerde, el işleriyle fazla meşgul olanlarda ve ev hanımlarında daha fazla görülür. Karpal tünel sendromu hastanın günlük yaşam ve uyku kalitesini bozabilir. Çok şiddetli olgularda kalıcı his kayıpları gelişebilir" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden El Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uzel, karpal tünel sendromuna karşı risk altındaki kişileri uyardı. Dr. Öğr. Üyesi Uzel, el bileğindeki kemikler ile bu kemikler üzerindeki karpal ligament denilen kalın bir örtünün oluşturduğu kanala karpal tünel denildiğini belirterek, "Median sinir, bu kanal içinden geçip küçük parmak dışındaki parmakların duyusunu sağlar ve elin bazı hareketlerini yapan kaslara uyarı verir. Karpal tünel sendromu; median sinirin el bilek seviyesinde geçtiği kanal içinde çeşitli nedenlere bağlı olarak sıkışması veya bası altında kalması sonucu oluşan bir hastalıktır. Karpal tünel sendromu el ve parmaklara yayılabilen ağrı, karıncalanma, uyuşma, güç kaybı veya bu yakınmaların kombinasyonları şeklinde ortaya çıkar. Uyuşukluk ve karıncalanma durumu başparmak, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağın dış yarısındadır" diye konuştu.

"DİYABET, OBEZİTE, ROMATİZMAL HASTALIKLAR VE GEBELİK HASTALIĞI TETİKLEYEBİLİR"

Karpal tünel sendromunda şikayetlerin günlük aktiviteler sırasında veya gece artabildiğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Uzel, sözlerine şöyle devam etti: "Hastanın günlük yaşam kalitesini ve uyku kalitesini bozabilir. Çok şiddetli olgularda kalıcı his kayıpları gelişebilir ve başparmağın çevresindeki kaslarda erime görülebilir. Böyle durumlarda başparmağın hareketleri bozulabilir, elin kavraması güçsüzleşebilir ve ince tutuşlarında sıkıntılar ortaya çıkabilir. Şişmanlık, gebelik, damar hastalıkları, diyabet, romatizmal hastalıklar, amiloidoz, akromegali, tiroid bezinin az çalışması yani hipotiroidi, alkolizm, el bileği kırıkları, karpal tünel içinde yer alan lipom ve ganglion kisti benzeri iyi huylu kitleler karpal tünel sendromu gelişmesinde risk faktörleri olarak sayılabilir. Gebelik sırasında görülen karpal tünel sendromunun büyük çoğunluğu gebelik süreci tamamlandıktan sonra düzelmektedir".

"EV HANIMLARI, TENİSÇİLER VE BİLGİSAYAR BAĞIMLILARI RİSK ALTINDA"

Dr. Öğr. Üyesi Uzel, karpal tünel sendromunda risk altındaki kişileri ise şu şekilde sıraladı: "Karpal tünel sendromu zorlayıcı ve tekrarlayıcı el bilek hareketleri yapmak zorunda olan kişilerde daha sık görülür. Yine uzun süreli bilgisayar, cep telefonu ve tablet kullananlar, mesleği gereği ağır ve titreşimli el aletleriyle çalışanlar, el bileği hareketinin fazla olduğu tenis gibi sporlarla uğraşanlar, el işleriyle fazla meşgul olan; bükme, çevirme, sıkma hareketlerini sık yapan ev hanımlarında daha fazla görüldüğü bilinmektedir. Karpal tünel sendromunun tedavisi tanı konduktan sonra en kısa sürede başlamalıdır. Hastalığın ilk aşamasında yaşam değişiklikleri ve aktivite modifikasyonu, hastanın el bileklerini travmaya uğratacak hastalıklardan mümkün oldukça kaçınması, elleri dinlendirmek için daha sık aralar verilmesi, ilaç tedavisi ve el bilek istirahat ateli kullanması gibi çeşitli basit önlemler ile iyileşme sağlanmaktadır. Bu tedavilerden fayda görmeyen ve yaşam kalitesini bozacak şekilde şikayetleri olan hastalar ise cerrahi yöntemler ile tedavi edilir".

(İHA)

YORUMLAR
500
Ramazanda birlikte tüketilen içecekler, dişlerde hassasiyet yaratabiliyor Ramazanda birlikte tüketilen içecekler, dişlerde hassasiyet yaratabiliyor Üniversite öğrencileri, İBB önünde ulaşım zammını protesto etti Üniversite öğrencileri, İBB önünde ulaşım zammını protesto etti

Üniversite, Gebelik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Eldeki uyuşma ve karıncalanma karpal tünel sendromuna işaret edebilir' - Son Dakika


Son Dakika
10:25 Türkçe paylaşım yapan Amerikalı şarkıcı Halsey, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu
10:23 Taksici ile yolcu arasında "kapıyı sert kapattın-telefonda konuştun" kavgası sokağa taştı
10:21 Yer: İzmir! İftar vakti gelip fırının 100 bin TL'lik kasasını çaldılar
10:15 Roma, Norveç takımına elenince sıralamada gerileyen Türkiye Avrupa ligine temsilci gönderemiyor
10:12 "Evlatlarımızın beslenme hakkı için gideceğim" demişti: CHP Lideri Kılıçdaroğlu Et ve Süt Kurumu'ndan içeri alınmadı, kapıda açıklama yapıyor
10:06 En zengin 10 Türk belli oldu! Murat Ülker zirvede
00:16 Birce Akalay Sadettin Saran ile aşk yaşadığı iddialarına açıklık getirdi: İmkansız
09:47 Gözler saat 10.00'da: Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'na gidiyor: İçeri alınacak mı?
09:45 Tepki çeken sahur görüntülerine AK Partili Belediye Başkanından "21 bin lira" savunması: Çok gördüler
09:44 Mahkum dizisinde dün akşam neler oldu? Fırat ve Barış çocuklarını kurtarabildi mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 10:39:48. #1.11#
SON DAKİKA: "Eldeki uyuşma ve karıncalanma karpal tünel sendromuna işaret edebilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement