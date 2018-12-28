Elden Ele Mutluluk' Programı Başladı
13 dakika önce
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen İyilik Ağacı Projesi kapsamında düzenlenen 'Elden Ele Mutluluk' programı gönüllüleri Yahyalı Balcıçakırı İlköğretim Okulu öğrencileriyle buluştu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen İyilik Ağacı Projesi kapsamında düzenlenen 'Elden Ele Mutluluk' programı gönüllüleri Yahyalı
Balcıçakırı İlköğretim Okulu öğrencileriyle buluştu. Kayseri
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Seyyid Burhaneddin
Gençlik Merkezi çalışanları ve 14 gönüllü genç "Elden Ele Mutluluk" programı kapsamında Balcıçakırı İlköğretim Okulu öğrencileriyle güzel bir gün geçirdiler.
Yürekleri büyük bedenleri küçük 40 öğrenci ile çeşitli oyunlar oynayan genç gönüllüler, öğrencilerin mutluluklarına ortak oldular.
Program sonunda Genç Gönüllüler, topladıklarını oyuncakları öğrencilere dağıtarak mutluluklarını katladılar. Öğrenciler, geçirdikleri bu güzel gün için Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ettiler. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:30 Kaynak: İHA
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