Son Dakika Haberleri: Elden Ele Mutluluk' Programı Başladı

Elden Ele Mutluluk' Programı Başladı

13 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen İyilik Ağacı Projesi kapsamında düzenlenen 'Elden Ele Mutluluk' programı gönüllüleri Yahyalı Balcıçakırı İlköğretim Okulu öğrencileriyle buluştu.

Elden Ele Mutluluk' Programı Başladı, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen İyilik Ağacı Projesi kapsamında düzenlenen 'Elden Ele Mutluluk' programı gönüllüleri Yahyalı Balcıçakırı İlköğretim Okulu öğrencileriyle buluştu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezi çalışanları ve 14 gönüllü genç "Elden Ele Mutluluk" programı kapsamında Balcıçakırı İlköğretim Okulu öğrencileriyle güzel bir gün geçirdiler.

Yürekleri büyük bedenleri küçük 40 öğrenci ile çeşitli oyunlar oynayan genç gönüllüler, öğrencilerin mutluluklarına ortak oldular.

Program sonunda Genç Gönüllüler, topladıklarını oyuncakları öğrencilere dağıtarak mutluluklarını katladılar. Öğrenciler, geçirdikleri bu güzel gün için Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ettiler. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:30 Kaynak: İHA

Spor
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