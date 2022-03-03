Elden Ring'in beklenen satış rakamları paylaşıldı

Yalnızca Steam oyunlarının elde ettiği satışları tahmini olarak bildiren site SteamSpy, Steam profili açık kullanıcıları baz alarak bir oyunun ne kadar sattığını bildirmektedir. SteamSpy'a göre Elden Ring, bir haftada 5 milyon adet satış yaptı.

ELDEN RING STEAM'DE 5 MİLYON ADET SATIŞ YAPTI

FromSoftware'in geliştirdiği açık dünya souls-like oyunu Elden Ring'in 25 Şubat'tan bu yana tahmini olarak 5 ve 10 milyon adet arasında satış yaptığı bildiriliyor. Tabi ki bu satış rakamları Elden Ring hayranlarını şaşırtmıyor. Elden Ring'in sadece Steam oyuncularının minimum 5 milyon adet satış yaptığı açıklandı.

Elden Ring'in PC sürümü şu anda zor durumda olmasına rağmen, mod yapımcıları oyunu geliştirmek için çalışıyor. Geçtiğimiz hafta, ultra geniş monitörler için destek ekleyen ve oyunu durdurmanızı sağlayan modlar yayınlandı.