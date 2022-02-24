Elden Ring'in inceleme puanları belli oldu! - Son Dakika
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Elden Ring'in inceleme puanları belli oldu!

24.02.2022 08:08
Elden Ring'in inceleme puanları belli oldu!

Elden Ring'in çıkışına sayılı saatler kala metacritic'den inceleme puanları geldi. Aksiyon rol yapma oyunu Elden Ring'in PlayStation 5 sürümü, büyük bir başarı yakalamış durumda.

Oyuncuların sabırsızlıkla beklediği açık dünya aksiyon rol yapma oyunu Elden Ring, Metacritic ve OpenCritic'teki en yüksek puanlı oyunlardan birisidir. İki inceleme sitesi, çeşitli satış noktalarından puanları derler ve genellikle bir oyundaki genel eleştirel fikir birliğinin oldukça iyi bir göstergesi olan ortalama puan verir.

Elden Ring'in PlayStation 5 versiyonu Metacritic'de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Grand Theft Auto V, Metroid Prime ve daha fazlasıyla beraber 97 puanda yer alıyor. Elden Ring, Metacritic'te 97 puanla beraber 18. sıraya yerleşirken, OpenCritic'te ise 96 puan ile ikinci sırada bulunuyor.

Ön yüklemeleri açılan Elden Ring, 25 Şubat TSİ ile 02.00'de PlayStation 4, Xbox X ve S Serisi, Xbox One, PlayStation 5, Microsoft Windows'ta erişime açılacaktır.

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Elden Ring'in inceleme puanları belli oldu!
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Elden Ring, Steam, Gamegar, Son Dakika

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