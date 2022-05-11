Elden Ring'in satış rakamları açıklandı! Başarısını tekrardan ispatladı - Son Dakika

FromSoftware'in geliştiriciliğini üstlendiği Elden Ring'in lansmanından bu yana satış rakamları, Bandai Namco'nun kazanç raporunda açıklandı.

ELDEN RING'İN SATIŞ RAKAMLARI AÇIKLANDI

Oyunlarının zorluk seviyesi ile oyuncuları çıldırtacak seviyeye getiren geliştirici ekip FromSoftware'in son oyunu açık dünya souls like türlü Elden Ring, Mart ayının sonuna kadarki alınan istatistiklerin paylaşıldığı kazanç raporunda 13.4 milyon adet satış yaptığı açıklandı.

Konsol ve özellike PC oyuncular tarafından oldukça beğenilen karanlık fantezi rol yapma oyunu Elden Ring'in Steam'deki 361 bin inceleme puanından yüzde 89 oranla olumlu inceleme aldı.

Elden Ring, şimdiye kadarki en büyük souls oyunu olmakla birlikte Kasım 2021'deki Call of Duty: Vanguard'dan bu yana gerçekleşen en büyük oyun lansmanına sahip oldu.