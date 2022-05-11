Elden Ring'in satış rakamları açıklandı! Başarısını tekrardan ispatladı - Son Dakika
Üye Girişi

Elden Ring'in satış rakamları açıklandı! Başarısını tekrardan ispatladı

11.05.2022 14:31
Elden Ring'in satış rakamları açıklandı! Başarısını tekrardan ispatladı

Son zamanların en popüler açık dünya souls like oyunu Elden Ring'in satış rakamları, yayıncı ekip Bandai Namco'nun kazanç raporunda paylaşıldı. 25 Şubat'taki lansmanından bu yana Elden Ring'in satış rakamları 13 milyonu geçti.

FromSoftware'in geliştiriciliğini üstlendiği Elden Ring'in lansmanından bu yana satış rakamları, Bandai Namco'nun kazanç raporunda açıklandı.

ELDEN RING'İN SATIŞ RAKAMLARI AÇIKLANDI

Oyunlarının zorluk seviyesi ile oyuncuları çıldırtacak seviyeye getiren geliştirici ekip FromSoftware'in son oyunu açık dünya souls like türlü Elden Ring, Mart ayının sonuna kadarki alınan istatistiklerin paylaşıldığı kazanç raporunda 13.4 milyon adet satış yaptığı açıklandı.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Konsol ve özellike PC oyuncular tarafından oldukça beğenilen karanlık fantezi rol yapma oyunu Elden Ring'in Steam'deki 361 bin inceleme puanından yüzde 89 oranla olumlu inceleme aldı.

Elden Ring, şimdiye kadarki en büyük souls oyunu olmakla birlikte Kasım 2021'deki Call of Duty: Vanguard'dan bu yana gerçekleşen en büyük oyun lansmanına sahip oldu.

Elden Ring'in satış rakamları açıklandı! Başarısını tekrardan ispatladı
YORUMLAR
500
God of War PC sistem gereksinimleri neler? God of War kaç GB? God of War PC sistem gereksinimleri neler? God of War kaç GB?

Elden Ring, Steam, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Elden Ring'in satış rakamları açıklandı! Başarısını tekrardan ispatladı - Son Dakika


Son Dakika
14:33 16 yaşındaki kızın gizemli ölümü! Yanında deodorant şişesiyle yatak odasında ölü bulundu
14:21 Ece Erken'den duygusal paylaşım: Nefesim el verdiğince oğlum için kanadımı çırpacağım
14:21 CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan asgari ücret çıkışı: En az 5 bin 225 TL olmalıdır
14:13 AFAD uyardı: 4 ilimizde kuvvetli yağış etkili olacak
13:51 Greenpeace'ten Marmara Denizi için kırmızı alarm: Toplu balık ölümleri, denizanası istilası, müsilaj uyarısı
13:44 Hac işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek
13:38 Mehmet Ali Erbil'in Melike Öcalan için söylediği sözler şok etti: Bir sana elimi değdiremedim
13:35 Ümit Özdağ kendisine "tacizci" denilen haberi paylaştı ve Akşener'e sordu: Siyaseti bu seviyede mi yapacaksınız?
13:30 Bursa'da AVM'de çıkan yangın sonrası tavan çöktü! Polis, itfaiye ve AFAD ekibi olay yerine sevk edildi
13:24 CHP seçim çalışmaları için sahaya iniyor: Büyükşehirler dışındaki 51 ilde halkın nabzı tutulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 14:46:05. #1.13#
SON DAKİKA: Elden Ring'in satış rakamları açıklandı! Başarısını tekrardan ispatladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement