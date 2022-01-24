Elden Ring oynanış süresi en az 30 saat olacak - Son Dakika

Elden Ring oynanış süresi en az 30 saat olacak

Elden Ring oynanış süresi en az 30 saat olacak
Son Güncelleme: 25.01.2022 07:36

FromSoftware'in merakla beklenen yeni oyunu Elden Ring en az 30 saatlik oynanış süresi sunacak.

Geliştirici stüdyo FromSoftware'den Yasuhiro Kitao, Taipei Game Show 2022'de verdiği röportajda Elden Ring'in kaç saatlik oynanış vaat ettiği ile ilgili soruya yanıt verdi. Buna göre, oyunun ana senaryosu 30 saat içerisinde tamamlanabilecek ama ek içerikleri tamamlamak ve tüm haritayı keşfetmek daha uzun sürecek.

"Bu, oyuncudan oyuncuya oldukça değişken olacak ancak geliştirme sürecinde ortaya konan hedef ana rotanın 30 saatte tamamlanması üzerineydi. Oyun bir bütün olarak çok geniş ve bu süreden daha fazla oynanış içeriyor fakat eğer ana rotadan bahsedecek olursak bundan daha uzun sürmeyecektir"

Kitao ayrıca, oyunun dünyasının devasa genişlikte olduğunu ve her şeyi tecrübe etmek zorunda kalmadan tamamlayabilmek üzerine tasarlandığını ifade etti.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

"Bazı oyuncular tüm haritayı ilk oynayışlarında keşfetmeyi tercih edebilecekken, diğerleri ikinci ve diğer oynayışları için keşfedilecek bölgeler bırakabilecekler."

Öte yandan Yasuhiro Kitao, Elden Ring'in tümünü tek oynayışla tamamlamanın teknik olarak mümkün olmadığını ve yüzde yüzlemek için birden fazla kez oynamak gerekeceğini de açıkladı.

"Teknik olarak, oyunun sonlarına doğru dallanan noktalar nedeniyle %100'e ulaşmak imkansız fakat kesinlikle buna çok yaklaşabileceksiniz."

Aynı röportajda Kitao, Elden Ring'in "gold" olduğunu yani yapım sürecinin tamamlandığını da duyurmuştu.

Elden Ring, 25 Şubat'ta PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC platformları için çıkacak.

Elden Ring'in Geliştirme Süreci Tamamlandı

Elden Ring oynanış süresi en az 30 saat olacak
Kaynak: SaveButonu

Elden Ring, oyunlar, xbox, Game, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Elden Ring oynanış süresi en az 30 saat olacak - Son Dakika


Son Dakika
23:29 Motosikletli magandalar terör estirdi: Yolda yürüyenlere ateş açıp bir kadının üzerine su döktüler
22:56 23 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu
22:55 Yürekler ağza geldi! Icardi'yi durdurmaya çalışan iki oyuncu çarpıştı, birinin kafası yarıldı
22:26 Pakistan'ın Karaçi kentinde nakil aracından kaçan aslan paniğe neden oldu
22:12 Son Dakika: Memur zammında Hakem Kurulu 4. toplantısından sonuç çıkmadı, perşembe günü son toplantı yapılacak
22:02 Kulübede beklemek istemiyordu! Batshuayi'nin yeni adresi Premier Lig
21:40 TikTok, Kur'an-ı Kerim'e saldıran Salwan Momika'nın hesabındaki para kazanma özelliğini kapattı
21:21 Prigojin'in ölümü sonrası Putin'in gizli servislere verdiği emir basına sızdı: Yeni bir isyan tehdidine karşı hazırlıklı olun
21:13 Sır perdesi aralanıyor! Kayıp ekonomistin 74 gün sonra eve dönen köpeğiyle ilgili çarpıcı detay
21:10 Bu gece İstanbul'da olacak! Fenerbahçe, Alfredo Morelos'u da bitirmek üzere
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2023 00:14:24. #1.11#
SON DAKİKA: Elden Ring oynanış süresi en az 30 saat olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement