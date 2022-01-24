Elden Ring oynanış süresi en az 30 saat olacak

Geliştirici stüdyo FromSoftware'den Yasuhiro Kitao, Taipei Game Show 2022'de verdiği röportajda Elden Ring'in kaç saatlik oynanış vaat ettiği ile ilgili soruya yanıt verdi. Buna göre, oyunun ana senaryosu 30 saat içerisinde tamamlanabilecek ama ek içerikleri tamamlamak ve tüm haritayı keşfetmek daha uzun sürecek.

"Bu, oyuncudan oyuncuya oldukça değişken olacak ancak geliştirme sürecinde ortaya konan hedef ana rotanın 30 saatte tamamlanması üzerineydi. Oyun bir bütün olarak çok geniş ve bu süreden daha fazla oynanış içeriyor fakat eğer ana rotadan bahsedecek olursak bundan daha uzun sürmeyecektir"

Kitao ayrıca, oyunun dünyasının devasa genişlikte olduğunu ve her şeyi tecrübe etmek zorunda kalmadan tamamlayabilmek üzerine tasarlandığını ifade etti.

"Bazı oyuncular tüm haritayı ilk oynayışlarında keşfetmeyi tercih edebilecekken, diğerleri ikinci ve diğer oynayışları için keşfedilecek bölgeler bırakabilecekler."

Öte yandan Yasuhiro Kitao, Elden Ring'in tümünü tek oynayışla tamamlamanın teknik olarak mümkün olmadığını ve yüzde yüzlemek için birden fazla kez oynamak gerekeceğini de açıkladı.

"Teknik olarak, oyunun sonlarına doğru dallanan noktalar nedeniyle %100'e ulaşmak imkansız fakat kesinlikle buna çok yaklaşabileceksiniz."

Aynı röportajda Kitao, Elden Ring'in "gold" olduğunu yani yapım sürecinin tamamlandığını da duyurmuştu.

Elden Ring, 25 Şubat'ta PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC platformları için çıkacak.

Elden Ring'in Geliştirme Süreci Tamamlandı