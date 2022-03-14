Elden Ring, son 12 ayın en çok satış yapan ikinci oyunu oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Elden Ring, son 12 ayın en çok satış yapan ikinci oyunu oldu

14.03.2022 08:17
Elden Ring, son 12 ayın en çok satış yapan ikinci oyunu oldu

FromSoftware'in souls-like açık dünya oyunu Elden Ring, lansmanından bu yana büyük başarılar elde etmeye devam ediyor. NPD'nin raporuna göre Elden Ring son 12 ayın en büyük ikinci lansmanına sahip oldu.

NPD tarafından sadece üç günlük satış grafiğine sahip olan Elden Ring, hem Şubat'ın hem de 2022'nin en çok satan oyunu olarak çıkış yaptı. Elden Ring, Kasım 2021'de piyasaya sürülen Call of Duty Vanguard'ın ardından en büyük lansmana sahip olan ikinci oyun oldu.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Elden Ring'in satışları, NPD'nin son raporuna göre Call of Dutty: Vanguard dışında son 12 ayda ABD'deki tüm oyunlardan daha yüksekti. Ayrıca, piyasada 1 ay kaldıktan sonra Elden Ring, Şubat 2022'de sona eren 12 aylık dönemin en çok satan 5. oyunu oldu. Elden Ring, Şubat ayında Steam ve Xbox platformlarında 1. olurken, PlayStation'da 2. oldu.

Elden Ring, son 12 ayın en çok satış yapan ikinci oyunu oldu
YORUMLAR
500

Elden Ring, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Elden Ring, son 12 ayın en çok satış yapan ikinci oyunu oldu - Son Dakika


Son Dakika
08:54 Dünyanın takip ettiği Icardi'den Başakşehir maçı sonrası sansasyonel paylaşım: Yılın soygunu
08:54 Selami Şahin'in kardeşi İbrahim Şahin hayatını kaybetti
08:53 Demirtaş, İngiliz medyasına konuştu: Kürt seçmen Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için umutlu
08:26 GS TV spikeri Ebru Gürsoy, Başakşehir maçı sonrası canlı yayında çılgına döndü
08:19 Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'la ilgili vaadi, Erdoğan'ı çok kızdırdı: Hangi cesaretle bunu konuşabiliyor?
07:44 Beyoğlu'nda 5 katlı binada çökme meydana geldi! Tramvay seferleri durduruldu
07:43 Defne Samyeli'nin kızı sevgilisinden şiddet mi gördü! Deren Talu'dan jet yalanlama geldi
04:00 Karar Resmi Gazete'de! 9 kişinin malvarlığının dondurulması kararı kaldırıldı
03:29 Kayseri'de devrilen yolcu otobüsündeki 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
01:55 16 yaşındaki çocuk, sosyal medyadan küfürleştiği 2 akrabasını tabancayla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2023 09:12:54. #1.11#
SON DAKİKA: Elden Ring, son 12 ayın en çok satış yapan ikinci oyunu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement