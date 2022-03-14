Elden Ring, son 12 ayın en çok satış yapan ikinci oyunu oldu

NPD tarafından sadece üç günlük satış grafiğine sahip olan Elden Ring, hem Şubat'ın hem de 2022'nin en çok satan oyunu olarak çıkış yaptı. Elden Ring, Kasım 2021'de piyasaya sürülen Call of Duty Vanguard'ın ardından en büyük lansmana sahip olan ikinci oyun oldu.

Elden Ring'in satışları, NPD'nin son raporuna göre Call of Dutty: Vanguard dışında son 12 ayda ABD'deki tüm oyunlardan daha yüksekti. Ayrıca, piyasada 1 ay kaldıktan sonra Elden Ring, Şubat 2022'de sona eren 12 aylık dönemin en çok satan 5. oyunu oldu. Elden Ring, Şubat ayında Steam ve Xbox platformlarında 1. olurken, PlayStation'da 2. oldu.