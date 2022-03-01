Elden Ring Steam'de en çok satanlar listesine damga vurdu - Son Dakika
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Elden Ring Steam'de en çok satanlar listesine damga vurdu

Elden Ring Steam'de en çok satanlar listesine damga vurdu

01.03.2022 08:49

Popüler açık dünya souls-like oyunu Elden Ring, lansmanından bu yana Steam mağazasında en çok satanlar listesinde damga vurdu. Elden Ring, 21-27 Şubat'ın en çok satan oyunu oldu.

FromSoftware tarafından geliştirilen Elden Ring, E3 2019 oyun fuarında duyurulduğu günden beri büyük merak ve heyecanla bekleniyordu. Game of Thrones'in yaratıcısı George R.R. Martin'in projenin parçası olmasının da beklentiyi oldukça arttırması sonucunda Elden Ring Steam çok satanlar listesinde liderliğe oturdu.

Hidetaka Miyazaki ve George R.R. Martin işbirliğiyle geliştirilen oyun uzun bir bekleyişin ardından 25 Şubat 2022'de oyuncuyla buluştu.

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Büyük beklentilerin eşlik ettiği bekleyişin nihayetinde Elden Ring gerek oyun basını gerekse oyuncular tarafından genel olarak olumlu yorumlar aldı. Bu olumlu yorumların yanında oldukça iyi satış rakamlarına ulaşmış gibi görünüyor. Geride bıraktığımız haftanın (21-27 Şubat) en çok satan oyunları listesini adeta alt üst eden fantastik aksiyon rol yapma oyunu ilginç bir tablo ortaya çıkardı.

21-27 Şubat tarihlerini kapsayan listede ilk 5 arasında 4 sırayı elde etti. Aşağıdaki tablodan da görebileceğimiz üzere ilk 5'e Elden Ring dışında yalnızca Destiny 2: The Witch Queen Deluxe Edition girdi. Çok satanlar listesini tam anlamıyla domine eden Elden Ring'in bu listeden uzunca bir süre düşmeyeceği belli oluyor.

Elden Ring Steam'de en çok satanlar listesine damga vurdu

GEÇTĞİMİZ HAFTANIN EN ÇOK SATAN OYUNLARI (21-27 ŞUBAT)

Geride bıraktığımız haftanın çok satanları böyle:

  1. Elden Ring
  2. Elden Ring
  3. Elden Ring
  4. Destiny 2: The Witch Queen
  5. Elden Ring
  6. Destiny 2: The Witch Queen
  7. Steam Deck
  8. Dying Light 2 Stay Human
  9. Total War: Warhammer III
  10. Cyberpunk 2077
Kaynak: SaveButonu
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Son Dakika Gamegar Elden Ring Steam'de en çok satanlar listesine damga vurdu - Son Dakika


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