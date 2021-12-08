Türk oyuncuların son kalesi çöküyor! Steam'deki oyun fiyatlarına zam geliyor - Son Dakika
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Türk oyuncuların son kalesi çöküyor! Steam'deki oyun fiyatlarına zam geliyor

08.12.2021 14:49

Son zamanlardaki doların artışından etkilenmeyen Steam'deki sabit 2.5 TL kur ile oyun satışlarına devam ediyordu. Türk oyuncuların güvendiği son kale de çöküşe geçiyor ve Steam'deki oyunlar fiyatları yavaş yavaş dolar kurundan etkilenmeye başladı.

Türkiye'de yükselen döviz kurlarına rağmen Steam'in uyguladığı düşük kur ayarı nedeniyle birçok oyun uygun fiyata satın alınabiliyor, ancak dağıtımcı firmalar Steam'in önerdiği düşük kur yerine güncel döviz kurunu uygulamayı da tercih edebiliyor ve bu da Steam'deki oyun fiyatlarında ani değişimlere sebep olabiliyor. Bunun en güncel örneği ise Elden Ring oldu.

STEAM'DEKİ OYUN FİYATLARINA ZAM GELİYOR

Yakın zamanda çıkış tarihi açıklanan ve ön siparişe açılan Elden Ring, Steam üzerinden 299,00 TL'den satışa sunulmuştu, ancak 6 Aralık itibarıyla Elden Ring Steam fiyatı zamlandı ve 60 dolar değerindeki standart sürümü ise 499,00 TL'ye çıktı. Steam'de gözle görülebilir en büyük zamlar ise Total Warhammer II oyununun DLC'lerine geldi. 12 gün önce yapılan zamlarla beraber yaklaşık iki katına yükselerek 945,00 TL'ye ulaştı.

Türk oyuncuların son kalesi çöküyor! Steam'deki oyun fiyatlarına zam geliyor

OYUN FİYATLARI İKİ KATINA ÇIKIYOR

Steam'deki oyun zamları daha öncelerinde de yapılmaktaydı. Geçtiğimiz senelerde 30-70 TL civarında satılan Rust adlı hayatta kalma oyunu döviz kurundaki artık ile 208,00 TL'ye yükseldi. Ayrıca Steam'in en çok oynanan oyunu arasında yer alan Counter Strike: Global Offensive'e de güncel kurlarla beraber zam gelerek 123,00 TL'ye yükseldi. Elden Ring ise ilk ön siparişe açıldığında 299,00 TL fiyat etiketine sahipti. Fakat dağıtımcı firma Bandai Namco, Türkiye'deki Elden Ring Steam fiyatı için değişikliğe gitti ve şu anda 499,00 TL'den satışta yer alıyor. Deluxe Edition ise 669,00 TL fiyata sahip.

Türk oyuncuların son kalesi çöküyor! Steam'deki oyun fiyatlarına zam geliyor
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STEAM'DEKİ OYUN FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Valve, Steam platformunda satışa sunulan oyunlar için döviz kurlarının yüksek olduğu ülkelerde yayıncı firmalara mevcut kurun çok altında bir ayarda öneride bulunuyor. Bu sayede bir nevi yerel fiyatlandırmayı teşvik etmiş oluyor. Ancak nihai karar yine söz konusu oyunun dağıtımcı firmasında oluyor ve firma istediği taktirde oyunun yurtdışı satış fiyatına denk gelecek şekilde önerilen kurdan daha yüksekte fiyat uygulayabiliyor. Eğer firmalar Valve'ın öneride bulunduğu kuru tercih ederse o firmaya bağlı oyunlar daha uygun fiyata satışa sunulurken, bunu kabul etmeyen firmaların oyunları yüksek fiyatlar ile satışta oluyor.

Kaynak: SaveButonu
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Son Dakika Gamegar Türk oyuncuların son kalesi çöküyor! Steam'deki oyun fiyatlarına zam geliyor - Son Dakika


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