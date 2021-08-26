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ELDER başarılı girişimcileri ödüllendirdi - Son Dakika

ELDER başarılı girişimcileri ödüllendirdi

26.08.2021 10:57
ELDER başarılı girişimcileri ödüllendirdi, System.String[]

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) "Enerim Sensin Hızlandırma Programı" kapsamında ilk üçe giren girişimcilere toplam 300 bin lira ödül verdi.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) "Enerim Sensin Hızlandırma Programı" kapsamında ilk üçe giren girişimcilere toplam 300 bin lira ödül verdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) koordinatörlüğünde, ELDER ve ODTÜ Teknokent iş birliğinde başlatılan "Enerjim Sensin Hızlandırma Programı" kapsamında finale kalan 20 girişimci projelerini sundu.

Yapılan değerlendirmeler sonrasında birinci olan "İleri Teknoloji Isıtıcı Kumaş" projesi 150 bin lira, ikinci olan "Algae Biodiesel" projesi 100 bin lira ve üçüncü olan "Online Titreşim Analizleri ile Şebeke Teçhizatlarının Bakım Gereksinimlerinin Tespit Edilmesi" projesi 50 bin liralık para ödülüne layık görüldü.

İlk üçe giren girişimcilerin ödülleri ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler, ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Serdar Alemdar ve EPDK Ar-Ge Komisyon Başkanı Serkan Doğan tarafından verildi.

Programın açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, enerji sektörünün gerek teknolojik gelişmeler gerekse iklim değişikliğine yönelik politikalar sonucunda "baş döndürücü bir dönüşüm süreci" geçirdiğini belirtti.

Tancan, dekarbonizasyon, dağıtık üretim ve dijitalleşme gibi eğilimlerin sektörü de şekillendirdiğini vurgulayarak, bu hızlı dönüşüm ve trendlerin, elektro-mobilite, yeşil mutabakat ve sınırda karbon vergilendirmesi gibi politika setlerini gündeme taşıdığını ve ihtiyaçların enerji sektörüyle sınırlı kalmadığını anlattı.

Elektrikli araçlar, dağıtık üretim sistemleri, depolama ve blokzincir gibi yeniliklerin gündelik hayatın parçası haline geldiğini aktaran Tancan, "Küresel ölçekteki rekabetçiliğimiz ve ulusal ölçekteki kalkınmamız için bu süreci tarihi bir fırsat olarak görüyoruz. Güneşimiz ve rüzgarımızın yanında gençlerimizin ışık saçan fikirleri ve girişimleri en önemli gücümüz. Enerjim Sensin Hızlandırma Programı, fırsatları ve zorlukları beraberinde getiren bu dönüşüm sürecinde çok değerli bir rol oynuyor." diye konuştu.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, ODTÜ Teknokent, geri dönüşüm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ELDER başarılı girişimcileri ödüllendirdi - Son Dakika Ekonomi


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