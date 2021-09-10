Üye Girişi
ELDER Başkanı Zaimler, elektrik fiyatlarının gaz maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle arttığını bildirdi Açıklaması - Son Dakika

ELDER Başkanı Zaimler, elektrik fiyatlarının gaz maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle arttığını bildirdi Açıklaması

10.09.2021 14:32
ELDER Başkanı Zaimler, elektrik fiyatlarının gaz maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle arttığını bildirdi Açıklaması, System.String[]

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Kıvanç Zaimler, Türkiye'nin elektrik üretiminde kuraklık nedeniyle doğal gazın payının arttığını belirterek, "Uluslararası piyasalarda ticareti dolar bazında yapılan doğal gazın da maliyeti arttığında, bu artışlar enerji bedellerine ve...

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Kıvanç Zaimler, Türkiye'nin elektrik üretiminde kuraklık nedeniyle doğal gazın payının arttığını belirterek, "Uluslararası piyasalarda ticareti dolar bazında yapılan doğal gazın da maliyeti arttığında, bu artışlar enerji bedellerine ve dolayısıyla faturalara yansıyor. Bugün bunu yaşıyoruz." dedi.

Zaimler, basın mensuplarıyla bir araya geldiği bilgilendirme toplantısında, elektrik dağıtım sektörü ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Elektrik dağıtım şirketlerinin 2008-2013 döneminde 13 milyar dolar bedelle özelleştirildiğini anımsatan Zaimler, özelleştirme sonrasında sektörün yatırımlarını giderek artırdığını, altyapının yenilenmesi için 2021-2025 döneminde 75 milyar lira, bakımı için ise 12,5 milyar lira harcandığını söyledi.

Dağıtım sektörünün 100 bin istihdam yarattığını ve her yıl bu istihdamın yüzde 4,2 büyüdüğünü dile getiren Zaimler, "2020 sonu itibarıyla tüketici sayısı 46,1 milyona ulaştı. Her yıl 1,4 milyon insan şebekeye bağlanıyor. Yıllık şebeke büyümesi yüzde 2,1, elektrik kurulu gücümüz ise yüzde 4,6 seviyesinde." diye konuştu.

"Fatura okuma süreleri, resmi tatillerin olduğu dönemlerde 35 güne kadar çıkabiliyor"

Zaimler, dağıtım ve perakende şirketlerinin elektrik fiyat artışında herhangi bir payının olmadığını belirterek, "Dağıtım şirketi keyfi şekilde herhangi bir bedeli yansıtamaz, fatura kalemlerinde herhangi bir oynama yapamaz. Aksi halde bu şirketlere lisans iptali dahil ağır cezalar uygulanır." ifadelerini kullandı.

Elektrik faturalarının, 1 Temmuz itibarıyla geçerli olan yüzde 15'lik zam ve yaz dönemindeki tüketim artışı nedeniyle yükseldiğini anlatan Zaimler, "Ayrıca, mevzuata göre elektrik faturalarının 24-35 gün arasında okunması gerekiyor. Bu kapsamda ağırlıklı olarak 28-30 gün arasında okunan fatura okuma süreleri, resmi tatillerin olduğu dönemlerde 35 güne kadar çıkabiliyor. Yüzde 15 zam, tüketim artışı ve okuma sürelerinin bazı durumlarda uzamasıyla bir çarpan etkisi oluşuyor. Bu da tüketici nezdinde daha yüksek fiyat artışı olarak algılanabiliyor." diye konuştu.

Zaimler, elektrik faturalarında en büyük kalemin enerji bedeli olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Anlık talebi karşılamak için önce yenilenebilir enerji, sonra maliyetlerine göre diğer santraller üretim yapıyor. Talebin arttığı ve aynı zamanda yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiminin iklimsel nedenlerle azaldığı dönemlerde, doğal gazdan elektrik üretimi artar. Uluslararası piyasalarda ticareti dolar bazında yapılan doğal gazın da maliyeti arttığında, bu artışlar enerji bedellerine ve dolayısıyla faturalara yansıyor. Bugün bunu yaşıyoruz. Bu nedenle müşterinin elektrik faturası içinde ithal gaz önemli bir yer teşkil ediyor. Ülke olarak elektrik üretiminde ithal gazın payını azaltacak her şeyi destekleyelim. Bu nedenle doğal gaz keşfimiz yarınımız için çok önemli."

Zaimler, öte yandan doğal gaz santrallerinin hızlı bir şekilde devreye girebildiği için arz güvenliği açısından kritik önemde olduğunu ve Türkiye dahil birçok ülkede elektrik fiyatlarının ağırlıklı olarak doğal gaz fiyatlarına bağlı olduğunu anlattı.

"Sübvansiyon uzun vadede zararlı"

Elektrik tarifelerinin bu maliyetlere bakılarak 3 ayda bir belirlendiğini aktaran Zaimler, fiyatlarda bazı tüketici gruplarında sübvansiyon uygulandığını dile getirdi.

Zaimler, sübvansiyonun bazı dönemlerde desteklenebileceğini ifade ederek, "Sübvansiyon uzun vadeli olmamalıdır ve zararlıdır. Gecikmeli de olsa 82 milyonu etkiler. Aldığı ürünün gerçek maliyetini ödemediği durumlarda tüketicide tasarruf bilinci yerleşmez, israf başlar. Tedbirler alınmaz ve bu durumda verimlilikten söz edilemez. Piyasa ekonomisini tercih ettiysek, gerçek maliyetleri mümkün olduğu kadar yansıtalım." diye konuştu.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin yeniden yapılandırılmasının elektrik sektörü için en sıcak konulardan biri olduğunu aktaran Zaimler, doğal gaz piyasasının serbestleşme olgunluğunun artmasının elektrik piyasasını da rahatlatacağını ifade etti.

Zaimler, elektrik dağıtım sektörünün 2014-2020 döneminde kayıp enerjide sağladığı tasarruf miktarının 56 teravatsaat olduğunu dile getirerek, bunun ekonomik karşılığının 21,6 milyar lirayı bulduğunu ve böylece 23 milyon ton karbondioksit salımının önlendiğini sözlerine ekledi.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği, Doğalgaz, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ELDER Başkanı Zaimler, elektrik fiyatlarının gaz maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle arttığını bildirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milli Takım'da Şenol Güneş'ten boşalan koltuğu hangi hoca devralacak? İşte adaylar 14:39 Milli Takım'da Şenol Güneş'ten boşalan koltuğu hangi hoca devralacak? İşte adaylar Postacının dikkati, emekli maaşı için annesini mumyalayan adamı ele verdi 14:29 Postacının dikkati, emekli maaşı için annesini mumyalayan adamı ele verdi Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı 14:16 Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı
Kamu İşe Alımı Hizmeti, e-Devlet ile entegre edildi 14:08 Kamu İşe Alımı Hizmeti, e-Devlet ile entegre edildi Ligde şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray, favori Fenerbahçe'nin daha da gerisine düştü 13:55 Ligde şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray, favori Fenerbahçe'nin daha da gerisine düştü 2020 yılı askeri olarak en çok harcama yapan ülkeler arasında Türkiye, 7.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı 13:29 2020 yılı askeri olarak en çok harcama yapan ülkeler arasında Türkiye, 7.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı
Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi 12:47 Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi 7 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu! Yakalanan çete üyeleri uçaklarla İstanbul'a gönderildi 12:30 7 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu! Yakalanan çete üyeleri uçaklarla İstanbul'a gönderildi

Son Dakika Haberleri
14:40 2 yıllık evliliği 15 dakikada biten Selin Ciğerci Çıra, sosyal medyada soyadını değiştirdi
14:34 Suriye Milli Ordusu çatısı altında faaliyet gösteren 5 askeri grup, TSK ile omuz omuza görev yapacak
14:26 Son Dakika! Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrıldı
14:13 Otoparkı bile kullanması yasak olan Jeremain Lens, maaşın aksatılması halinde FIFA'ya gideceğini bildirdi
14:08 Kamu İşe Alımı Hizmeti, e-Devlet ile entegre edildi
13:59 Yol tartışması kanlı bitti! Çıkan kavgada baltayla saldırdığı adamın katili oldu
13:54 Ligde şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray, favori Fenerbahçe'nin daha da gerisine düştü
13:52 Temsili çarşaflı kadının zincire vurulması sebebiyle Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze çekildi
13:29 2020 yılı askeri olarak en çok harcama yapan ülkeler arasında Türkiye, 7.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı
13:11 Son Dakika! Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, 84 yaşında yaşamını yitirdi
2 yıllık evliliği 15 dakikada biten Selin Ciğerci Çıra, sosyal medyada soyadını değiştirdi 2 yıllık evliliği 15 dakikada biten Selin Ciğerci Çıra, sosyal medyada soyadını değiştirdi         
14:40
Suriye Milli Ordusu çatısı altında faaliyet gösteren 5 askeri grup, TSK ile omuz omuza görev yapacak Suriye Milli Ordusu çatısı altında faaliyet gösteren 5 askeri grup, TSK ile omuz omuza görev yapacak         
14:34
Son Dakika! Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrıldı Son Dakika! Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrıldı         
14:27
Otoparkı bile kullanması yasak olan Jeremain Lens, maaşın aksatılması halinde FIFA'ya gideceğini bildirdi Otoparkı bile kullanması yasak olan Jeremain Lens, maaşın aksatılması halinde FIFA'ya gideceğini bildirdi         
14:13
Trafikte takım elbiseyle su satıyor! Tek hayali yaşadıklarını anlattığı bir kitap yazabilmek Trafikte takım elbiseyle su satıyor! Tek hayali yaşadıklarını anlattığı bir kitap yazabilmek         
13:56
Temsili çarşaflı kadının zincire vurulması sebebiyle Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze çekildi Temsili çarşaflı kadının zincire vurulması sebebiyle Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze çekildi         
13:52
15 tavukla başladı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira 15 tavukla başladı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira         
13:27
Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı         
12:45
100 bin liralık araca 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüs görenleri kendine hayran bırakıyor 100 bin liralık araca 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüs görenleri kendine hayran bırakıyor         
12:07
2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra tek celsede boşandı 2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra tek celsede boşandı         
11:55
Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda         
11:46
Hükümeti resmen kuran Taliban'ın ilk icraatı belli oldu! Ellerine aldıkları süpürgelerle Afganistan sokaklarını temizlediler Hükümeti resmen kuran Taliban'ın ilk icraatı belli oldu! Ellerine aldıkları süpürgelerle Afganistan sokaklarını temizlediler         
11:17
Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek         
11:08
Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü         
10:51
Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu         
10:27
Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi         
08:14
"İlişki sırası bendeydi" tartışması kanlı bitti! Sevgilisi ve karısıyla aynı evde yaşayan adam cinayete kurban gitti         
18:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2021 14:47:15. #1.13#
SON DAKİKA: ELDER Başkanı Zaimler, elektrik fiyatlarının gaz maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle arttığını bildirdi Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement