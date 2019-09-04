Elder'den tüketici memnuniyeti başarısı

ELDER'in, tüketici odaklı rekabetçi bir piyasada doğru algıyı oluşturmak üzere harekete geçtiğini belirten ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD) tarafından verilen başarılı araştırma projeleri kapsamında ödüle layık görüldüklerini söyledi.

TÜAD tarafından en başarılı araştırma projelerinin ödüllendirildiği Baykuş Ödülleri, bu yıl 3 Eylül tarihinde düzenlenen ödül töreniyle sahiplerini buldu. ELDER, kamuoyunun elektrik dağıtım hizmetine yönelik algısının tespit edilmesine ilişkin gerçekleştirdiği araştırmayla İtibarlı Baykuş Kategorisinde ödülün sahibi oldu. Baykuş Ödülleri, 16 kategoride 188 başvurunun yapıldığı ve 67 başarılı araştırma projesinin ödül almaya hak kazandığı etkinlikle sahiplerine verildi.

VERİSİNİ GÜNCELLEYEN ABONE YÜZDE 20 ARTTI

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Çeçen, elektrik dağıtım sektöründe 2013 yılında özelleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından yeni bir dönem başladığını anımsatarak itibar araştırmasının tüketici memnuniyetini artırmak açısından 21 dağıtım şirketine moral ve motivasyon kazandırdığını söyledi. 35 yıllık eski bir şebekeyi devralan özel sektörün bir yandan Türkiye'nin ihtiyacı olan yatırımları tamamlarken bir yandan da tüketici odaklı rekabetçi bir piyasada doğru algıyı oluşturmak üzere harekete geçtiğini belirten Çeçen, "Bu itibar araştırması mevcut algıyı doğru okuma ve geleceğe ilişkin itibar yönetimine yön vermede büyük bir önem taşıyor. Elektrik dağıtım sektöründeki tüm oyuncular ile araştırma sonuçları paylaşıldı. Tüketicilerle sağlıklı ve düzenli iletişim kurabilmenin yolu doğru ve eksiksiz iletişim bilgilerinden oluşan tüketici veri tabanlarıyla mümkün. Bu amaçla tüm bölgelerde sosyal medya üzerinden 'Verilerinizi Güncelleyin' kampanyası yapıldı ve güncel verisi olan abone sayısında yüzde 20 oranında artış sağlandı."

MOBİL UYGULAMALARA GÜNCELLEME

Tüketicilerin kesintilere yönelik bilgilendirme beklentilerini karşılamak için tüm dağıtım bölgelerinin güncel kesinti bilgilerini tüketicileriyle düzenli paylaşmaya başladığını ifade eden Çeçen, "Arıza bilgilendirmelerine yönelik tüm Türkiye'deki tüketici mobil uygulamaları güncellendi. Türkiye'deki tüm planlı kesintilerin izlenebildiği online platformda geliştirmelere gidildi. Müşterileri, elektrik dağıtım hizmeti hakkında bilgilendirmek amacıyla 'Enerjide doğru bilinen yanlışlar' adlı bilinçlendirme projesi uygulandı" dedi.

6 BİNDEN FAZLA KİŞİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

ELDER, evde kullanılan elektrik dağıtım, doğalgaz, internet, su ve dijital yayıncılık gibi hizmetlerin tanınma, beğeni ve güven düzeylerinin tespit edilmesi hedefiyle abonelerine yönelik 'Elektrik Dağıtım Sektöründe Tüketici Memnuniyeti ve Algı Araştırması Projesi'ni hayata geçirdi. Ödüle layık görülen araştırma, 14 Mart ile 6 Ekim 2018 tarihleri arasında 21 elektrik dağıtım şirketinin hizmet verdiği bölgelerde 4 aşamalı araştırma tekniği kullanılarak yapıldı. ERA Research & Consultancy tarafınfan gerçeklestirilen ve 9 ay süren araştırmanın birinci evresinde karar vericilerin vizyonunun anlaşılması hedeflenirken ikinci evrede 81 ilde 6 bin 354 kişi ile telefonla görüşülerek 21 bölge bazında elektrik dağıtım hizmetine yönelik olması beklenen aksiyon algıları tespit edildi.Araştırmanın üçüncü evresinde bulgular değerlendirildi.Son aşamada ise grup tartışmaları yapılarak, elektrik dağıtım hizmetinin benzer sektörlerle karşılaştırılması masaya yatırıldı.