Elder Scrolls 2: Daggerfall devasa modu ile GOG'de bedava yayımlandı

Oyun dünyasına 90'larda girmiş eski kafa oyuncuların çoğunun favori Elder Scrolls oyunu olan Daggerfall, çıkışından 26 sene sonrasında devasa bir mod aldı. Daggerfall Unity adlı bu mod, oyuna Unity motorunu getirerek grafik, oynanış ve atmosfer gibi birçok geliştirmeye olanak sunuyor. CD Projekt RED'in oyun mağazası olan GOG'den ulaşabileceğiniz bu devasa mod üstüne üstlük bir de bedava!

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Açık dünya oyunları arasında şuana kadar yapılmış en büyük dünyalardan birine sahip olan Daggerfall, video oyun tarihinin en cesur ve en derin projelerinden birisi aslında. Ancak Daggerfall oyun motorunun inanılmaz pürüzlü yapısı yüzünden çok rahatsız ve gereksiz derecede zor bir yapıya sahipti, ve bu da birçok insanın oyundan kısa bir sürede soğumasına sebep olmuştu. Oyunun neredeyse ilk 3 saatini oyunu size öğretmeye çalışan zindandan sağ çıkmaya ayırıyorsunuz, böyle saçmalıklara sahip bir oyun. Ancak bunlara rağmen Daggerfall, oyunu oynamış birçok eski toprak oyuncuya göre Bethesda'nın ürettiği en iyi oyunların arasında, bunun nedeni oyunun size sunduğu neredeyse limitsiz özgürlük ve seçenek.

Daggerfall Unity Grafikleri(Sol) ve Daggerfall Klasik Grafikleri (Sağ)

1996 yılında çıkmış bu oyunun size sunduğu rakamlar 2022 yılında bir açık dünya oyununa sunulsa, bütün dünya yüzlerine güler ve gereğinden fazlasını söz veren bir oyun olarak peşini bırakırlardı. Örnek verecek olursak, son 10 sene içerisinde çıkmış ve iyi incelemeler almış devasa haritasıyla Assasin's Creed Odyssey'in haritasının yüzölçümü yaklaşık 240 km². Bu oyundan 22 sene önce çıkmış olan Daggerfall'un haritasının yüzölçümü ise yaklaşık olarak 200.000 km², ve inanılmaz bir şekilde bu haritanın %90'a yakın kısmı NPC'ler, şehirler ve görevlerle dolu, yani sadece bir sayıdan ibaret değil. Şimdi anlamışsınızdır özgürlüğün neden bu oyunda "limitsiz" olarak sınıflandırıldığını.

Gelelim asıl önemli olan konuya, yani Daggerfall Unity modunun bu oyuna getirdiği yeniliklere. Daggerfall gibi eski ve niş oyunların hayranları genelde oyunlarını en sade şekliyle severler, oyunun saçmalıklarını ve pürüzünü oyunu çekici kılan özellikler arasında bile tutarlar. Bunu göz önünde bulunduran ekip, oyunun mekaniklerine düzeltmeler yapmış olsa bile büyük yenilikler getirmemiş, grafiklerini yeniden tasarlamış, ve Unity motoruyla yapıldığı için bu oyun motoru hakkında bilgisi olan herkesin oyunu istediği kadar modlaması için bir zemin oluşturulmuş. Bu demek oluyor ki bu oyun modlama sahnesinin altın çocuğu Skyrim'den bile daha büyük bir modlama kapasitesine sahip, hem de böylesine büyük bir oyunda.

Skyrim ile Elder Scrolls serisine adım atmış ve serinin geçmişte sunduğu oyunlara göz atmak isteyen bir oyuncu iseniz, fakat antik kontroller ve mekaniklerle uğraşmak istemiyorsanız, bu mod size gerçekten bir ilaç gibi gelecektir. Daggerfall Unity modunu denemek isteyen herkes GOG mağazasından bedavaya bu moda sahip olabilir.