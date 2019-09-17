Eldivanlı kadınlar "Külçe" ile büyüyor

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde kadınların oluşturduğu kooperatifte üretilen yöresel ürünler "Külçe" markası ile satışa sunuluyor.

Eldivan ilçesinde yaşayan kadınların girişimiyle 2016 yılında kurulan Eldivan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ilçedeki kadınların ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Kooperatif bünyesinde üretilen ve "Külçe" markası adı altında müşterilere ulaştırılan reçel, pekmez, hamur işi, sirke, tarhana gibi ürünler doğal beslenmek isteyen vatandaşlardan talep görüyor.

Ev ve bahçe işlerinden geriye kalan boş vakitlerinde ilçe merkezinde bulunan kooperatif merkezine gelen 39 kooperatif üyesi kadın, burada tek katlı ve iki ayrı bölümden oluşan alanda hamur açıyor, sirke ve doğal ürünler yaparak Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen siparişleri hazırlıyor.

Kooperatif Başkanı Ülkü Kavalalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eldivan ilçesinde yetişen ürünleri hem Çankırı'ya hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi.

İlk kurulduğu zamanlarda kooperatifin zorla yürüdüğünü anlatan Kavalalı, şunları kaydetti:

"Biz ailecek doğal ürün yemeye ve ürünlerin geleneksel yöntemlerle yapılması gerektiğine inanıyoruz. Geçen sene Eldivan'a yerleştiğimde burada kadınların uğraştığını görünce kadın kooperatifini destekleme kararı aldım. İlk zamanlar parasızlık, çaresizlik, teknik aksaklıklar içinde boğuşuyorlardı. Daha sonra şişelerimiz, paketlerimizi müşterilerimizin isteklerine göre değiştirdik ve teknik aksaklıkları giderdik."

Kadınların talebi üzerine kooperatif başkanı olduğunu ve çalışmaları hızlandırdığını belirten Kavalalı, "Vatandaşlarımız Çankırı'nın lezzetlerini ve tatlarını arıyor. Dolayısıyla o tatlara yönelik ürünler üretmeye başladık. Çankırı'da mesela koca hamur, erişte ve tutmaç üretmeye başladık. Tarhanamız var, köyümüzde bulunan ürünlerle götürüyoruz şimdilik. Reçellerimiz, pekmezlerimiz, sirkemiz var. Yakında turşu üreteceğiz." diye konuştu.

"Çankırı'nın bütün lezzetlerinin yurt dışı satışına talibiz"

Satışlarını şimdilik sosyal medya üzerindeki hesaplardan yaptıklarını ve çok sayıda sipariş aldıklarını ifade eden Kavalalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Markamızı kooperatifimiz kurulduğu dönem 'Külçe' adı altında oluşturmuşlar. Çankırı'da ekmeğe külte, Eldivan'da ise külçe deniyor. Markamızın hikayesi buradan geliyor. Böyle bir markayla devam ediyoruz. Külçe o zamandan beri tescilli bir marka. Henüz küçük bir aktörüz ama büyüme trendimizi görebiliyoruz. Ürünlerimize çok talep var ve ürünlerimizin kalitesine inanıyoruz. Müşterilerden gelen geri dönüşler de doğru olduğunu gösteriyor. Çankırı Anadolu'nun ortasında ancak tuz dışında ciddi bir markası yok. Külçe olarak biz Çankırı'nın tanınır bir markası olmak istiyoruz. Bu marka ile Çankırı'nın bütün lezzetlerini tüm Türkiye'ye ve gerekirse yurt dışı satışına talibiz. O aşamaya doğru yöneliyoruz."

Güneş enerjisinden yararlanıyorlar

Kooperatife üye 39 kadın olduğunu gerekirse ilçedeki tüm kadınları üye yapabileceklerini söyleyen Kavalalı, şunları dile getirdi:

"Biz güvenilir helal gıda aynı zamanda güvenilir doğal gıdanın adresi ve markası olmak istiyoruz. Her şeyiyle Anadolu'ya özgü bir marka olmak istiyoruz. Onun temellerini atmak istiyoruz. Kooperatif kurulurken çatının üzerine 18 tane güneş paneli yerleştirilmiş. Burası kendi elektriğini üretiyor ve depoluyor. Ürünlerimizin bir kısmını buradaki güneş enerjisiyle pişiriyoruz, kurutuyoruz. Tüm üretimimizi güneş enerjisiyle yapmayı planlıyoruz."

Kooperatif üyesi 61 yaşındaki Satı Pehlivanoğlu da kooperatif bünyesinde birçok doğal gıda ürettiklerini ve yurt dışına açılacaklarına inandığını ifade etti.

Kezban Ünlü ise her zaman yaptıkları ürünleri şimdi parayla yaptıklarını, ev ekonomilerine destek sağladıklarını ve gelecekleri için ümitli olduklarını aktardı.