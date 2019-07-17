Eldiven ithalatına vergi ve denetim 50 milyon dolarlık yatırım getirdi

Ticaret Bakanlığı'nın ithal edilen kişisel koruyucu ekipman grubuna yüzde 30 ek verginin yanı sıra gümrük-piyasa denetimi getirmesi, yerli eldiven üreticisini şaha kaldırdı.

Ticaret Bakanlığı'nın ithal edilen kişisel koruyucu ekipman grubuna yüzde 30 ek verginin yanı sıra gümrük-piyasa denetimi getirmesi, yerli eldiven üreticisini şaha kaldırdı. Sektörün bugün 10 bin olan istihdamının da yıl sonuna kadar 11 bin 500'e 2023'te ise 14 bine çıkması bekleniyor.

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