Son Dakika Haberleri: Eldiven ithalatına vergi ve denetim 50 milyon dolarlık yatırım getirdi
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Eldiven ithalatına vergi ve denetim 50 milyon dolarlık yatırım getirdi

7 saat önce

Ticaret Bakanlığı'nın ithal edilen kişisel koruyucu ekipman grubuna yüzde 30 ek verginin yanı sıra gümrük-piyasa denetimi getirmesi, yerli eldiven üreticisini şaha kaldırdı.

Eldiven ithalatına vergi ve denetim 50 milyon dolarlık yatırım getirdi, System.String[]
Ticaret Bakanlığı'nın ithal edilen kişisel koruyucu ekipman grubuna yüzde 30 ek verginin yanı sıra gümrük-piyasa denetimi getirmesi, yerli eldiven üreticisini şaha kaldırdı. Sektörün bugün 10 bin olan istihdamının da yıl sonuna kadar 11 bin 500'e 2023'te ise 14 bine çıkması bekleniyor.
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:02 
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