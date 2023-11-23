İstanbul'da alarm! Yüksek kesimlere pazar günü lapa lapa kar yağacak

Geçtiğimiz hafta sonu yaşanan kış provasının ardından İstanbul bu hafta sonu da soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteorolojik kaynakların güncel raporlarına göre İstanbul'da pazar günü sıcaklıkların 10 derecenin altına düşmesi beklenirken uzmanlar Anadolu Yakası'nda etkili olacak kar yağışı için öğle saatlerini işaret etti.

"ŞEHRİN YÜKSEK KESİMLERİNE LAPA LAPA KAR YAĞABİLİR"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un art arda yaptığı uyarılar sonrası gözler İstanbul için pazar gününe çevrildi. Özellikle Anadolu Yakası'nda öğle saatlerinde etkili olacağı ifade edilen kar yağışı için uzmanlar "Şu anki tahminlerde kar yağışının gün boyu süreceği görülüyor. Şehrin yüksek kesimlerine lapa lapa kar yağabilir" yorumunda bulundu.

"BULGARİSTAN'DAKİ YOĞUN KAR YAĞIŞI TÜRKİYE'YE GELECEK"

"Bu hafta sonu hava koşulları geçen hafta olduğu gibi çok kötü" olacak diyen NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul dahil olmak üzere yurdun birçok yerine uyarıda bulundu. Çalışkan, "Hafta sonu Bulgaristan'da çok yoğun bir kar yağışı olacak ve bu yağış Türkiye'ye gelecek" ifadeleriyle pazar günü beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

"KAR YAĞIŞI GÜN BOYU SÜRECEK"

İstanbul'da cumartesi gece saatlerinden itibaren karayel güçlenerek fırtınaya dönüşecek. Fırtınanın hızı 100 kilometreye çıkabilir." diyen Dilek Çalışkan, "Cumartesi gecesi çok şiddetli yağışla beraber İstanbul ve Trakya bölgesinde sel tehlikesi bulunuyor." bilgisini verdi. Çalışkan, "Pazar sabah saatlerinden itibaren bu yağmurun ardından karayele dönen rüzgarla kar yağışı başlayacak. Şu anki tahminlerde kar yağışının gün boyu süreceği görülüyor. Şehrin yüksek kesimlerine lapa lapa kar yağabilir." dedi.

İSTANBUL VALİSİ GÜL: KAR SÜRECİNİ YÜZ AKI İLE ATLATACAĞIZ

İstanbul Valisi Davut Gül de güncel raporlar ışığında pazar günü için hazırlıkların tamamlandığını açıklamıştı. Gül, "İstanbul'umuzda 26 Kasım Pazar günü kar yağışı bekleniyor. Bugün, kurumlar arası iş birliğini sağlamak ve afet riskinin tekrar gözden geçirilmesi için 'Kış Tedbirleri Toplantısı'nı yapıyoruz. Kar yağışı gibi afet ve olaylarda en önemli olan zamanlama ve koordinasyonun sağlanmasıdır. İstanbul'umuzda meteorolojik verileri yakından takip ederek almamız gereken tüm kararları zamanında alacağız. Afet Çalışma Grupları işine hakim olacak ve talepler ivedi bir şekilde yerine getirilecek. Kaymakamlar, il koordinasyon kurulları ile tedbirleri sağlayacak. Hepinize vereceğiniz katkılar için teşekkür ediyorum. İnşallah, İstanbul'umuzda kar sürecini yüz akı ile atlatacağız" ifadelerini kullandı.