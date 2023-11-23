 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da alarm! Yüksek kesimlere pazar günü lapa lapa kar yağacak - Son Dakika

İstanbul'da alarm! Yüksek kesimlere pazar günü lapa lapa kar yağacak

Kış provası yaptığımız son hafta sonundan beri hava yeniden yumuşarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarına göre bu hafta sonu hava yeniden soğuyacak. İstanbul'da sıcaklıkların pazar günü 10 derecenin altında hissedileceğini belirten uzmanlar, Anadolu Yakası'nda öğle saatlerinde kar yağışının etkili olacağını kaydetti.

23.11.2023 - 15:32,
Abone Ol

Geçtiğimiz hafta sonu yaşanan kış provasının ardından İstanbul bu hafta sonu da soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteorolojik kaynakların güncel raporlarına göre İstanbul'da pazar günü sıcaklıkların 10 derecenin altına düşmesi beklenirken uzmanlar Anadolu Yakası'nda etkili olacak kar yağışı için öğle saatlerini işaret etti.

"ŞEHRİN YÜKSEK KESİMLERİNE LAPA LAPA KAR YAĞABİLİR"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un art arda yaptığı uyarılar sonrası gözler İstanbul için pazar gününe çevrildi. Özellikle Anadolu Yakası'nda öğle saatlerinde etkili olacağı ifade edilen kar yağışı için uzmanlar "Şu anki tahminlerde kar yağışının gün boyu süreceği görülüyor. Şehrin yüksek kesimlerine lapa lapa kar yağabilir" yorumunda bulundu.

"BULGARİSTAN'DAKİ YOĞUN KAR YAĞIŞI TÜRKİYE'YE GELECEK"

"Bu hafta sonu hava koşulları geçen hafta olduğu gibi çok kötü" olacak diyen NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul dahil olmak üzere yurdun birçok yerine uyarıda bulundu. Çalışkan, "Hafta sonu Bulgaristan'da çok yoğun bir kar yağışı olacak ve bu yağış Türkiye'ye gelecek" ifadeleriyle pazar günü beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

"KAR YAĞIŞI GÜN BOYU SÜRECEK"

İstanbul'da cumartesi gece saatlerinden itibaren karayel güçlenerek fırtınaya dönüşecek. Fırtınanın hızı 100 kilometreye çıkabilir." diyen Dilek Çalışkan, "Cumartesi gecesi çok şiddetli yağışla beraber İstanbul ve Trakya bölgesinde sel tehlikesi bulunuyor." bilgisini verdi. Çalışkan, "Pazar sabah saatlerinden itibaren bu yağmurun ardından karayele dönen rüzgarla kar yağışı başlayacak. Şu anki tahminlerde kar yağışının gün boyu süreceği görülüyor. Şehrin yüksek kesimlerine lapa lapa kar yağabilir." dedi.

İSTANBUL VALİSİ GÜL: KAR SÜRECİNİ YÜZ AKI İLE ATLATACAĞIZ

İstanbul Valisi Davut Gül de güncel raporlar ışığında pazar günü için hazırlıkların tamamlandığını açıklamıştı. Gül, "İstanbul'umuzda 26 Kasım Pazar günü kar yağışı bekleniyor. Bugün, kurumlar arası iş birliğini sağlamak ve afet riskinin tekrar gözden geçirilmesi için 'Kış Tedbirleri Toplantısı'nı yapıyoruz. Kar yağışı gibi afet ve olaylarda en önemli olan zamanlama ve koordinasyonun sağlanmasıdır. İstanbul'umuzda meteorolojik verileri yakından takip ederek almamız gereken tüm kararları zamanında alacağız. Afet Çalışma Grupları işine hakim olacak ve talepler ivedi bir şekilde yerine getirilecek. Kaymakamlar, il koordinasyon kurulları ile tedbirleri sağlayacak. Hepinize vereceğiniz katkılar için teşekkür ediyorum. İnşallah, İstanbul'umuzda kar sürecini yüz akı ile atlatacağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul, kar, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hava Durumu İstanbul'da alarm! Yüksek kesimlere pazar günü lapa lapa kar yağacak - Son Dakika


Son Dakika
14:57 Gelin, kahvaltı sırasında tartıştığı kaynanasını boğazını keserek öldürdü
16:21 Müge Anlı'nın canlı yayında ''Ben kumamı öldürürüm'' demesi Armağan Çağlayan'ı sinirlendirdi
16:14 Namibya'nın Himba kabilesinin üyeleri, nezaket göstergesi olarak erkek misafirlere eşlerini sunuyor
16:01 Kur korumalı mevduattan kaçan kaçana! 3 ayda 640 milyar liralık çıkış oldu
15:32 İstanbul'da alarm! Yüksek kesimlere pazar günü lapa lapa kar yağacak
15:29 Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın genç kalecisi Göknur Güleryüz, Türkiye'yi seçti
15:25 Bahçeli: Tüm öğretmenler kadroya geçirilmeli
15:25 Beşiktaş'ta Erick Bailly yine sakatlandı
15:06 Kesinleşmiş hapis cezası vardı! Eski HDP Milletvekili Halil Aksoy saklandığı adreste yakalanarak tutuklandı
14:45 Merkez Bankası rezervleri 9 yılın zirvesinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2023 17:09:33. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da alarm! Yüksek kesimlere pazar günü lapa lapa kar yağacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement