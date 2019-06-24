Son Dakika Haberleri: Eldorado ve Ceasars'dan 17.3 milyar dolarlık birleşme
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Eldorado ve Ceasars'dan 17.3 milyar dolarlık birleşme

8 dakika önce

ABD'nin 12 eyaletinde 26 tesis işleten Nevada merkezli otel ve kumarhane eğlence şirketi Eldorado Resorts Inc, Nevada merkezli 50'den fazla mülk ve birkaç marka altında yedi golf sahası sahibi ve işletmecisi, oyun oteli ve casino şirketi Caesars Entertainment Corporation'ı 17.

Eldorado ve Ceasars'dan 17.3 milyar dolarlık birleşme, System.String[]
ABD'nin 12 eyaletinde 26 tesis işleten Nevada merkezli otel ve kumarhane eğlence şirketi Eldorado Resorts Inc, Nevada merkezli 50'den fazla mülk ve birkaç marka altında yedi golf sahası sahibi ve işletmecisi, oyun oteli ve casino şirketi Caesars Entertainment Corporation'ı 17.3 milyar dolara satın alacak.
Anlaşma kapsamında, Eldorado Caesars'ın mevcut hisselerini, hisse başına 12.75 dolardan, nakit ve Eldorado hisseleri karşılığında satın alacak. Birleşmenin ardından Eldorado oluşacak yeni şirket hisselerinin yüzde 51'ine olacak. Buna ek olarak, oluşacak yeni şirket  "bilinen küresel markanın değerini artırmak için" Caesars ismini kullanmaya ve Nasdaq Global Select Market'ta bu isimle listelenmeye devam edecek. Anlaşmanın 2020 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.
Eldorado CEO'su Tom Reeg, söz konusu anlaşmayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
"Eldorado'nun Ceasers ile birleşmesi, ABD oyun varlıklarının en büyük sahibi ve operatörünü oluşturacak ve stratejik ve finansal olarak iki şirketin hissedarlarına uzun vadede değer kazandıracak bir fırsat oluşturuyor. Birlikte, kayda değer oyun ve eğlence markalarına destek olacak ve spor bahisleri ile çevrimiçi oyun sektörleri liderleriyle değerli işbirlikleri yapacağız."
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:40 Kaynak: DHA
Nevada, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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