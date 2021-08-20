Ele geçirdikleri eroin maddesiyle 'aşı ol' yazıp, çağrıda bulundular - Son Dakika

Ele geçirdikleri eroin maddesiyle 'aşı ol' yazıp, çağrıda bulundular

Erzurum'da uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde epoksi reçine arasına preslenerek gizlenmiş 7 kilo 250 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Erzurum'da uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde epoksi reçine arasına preslenerek gizlenmiş 7 kilo 250 gram eroin maddesi ele geçirildi. Ekipler, ele geçirdikleri eroin maddeleriyle 'aşı ol' yazısı yazarak çağrıda bulundu. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Erzurum- Erzincan karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında yolcu otobüsü durduruldu. Ekipler tarafından durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada emanet bölümündeki koli içerisinde epoksi reçine arasına preslenerek gizlenmiş vaziyette 69 parça halinde 7 kilo 250 gram eroin ele geçirildi. Ekipler ele geçirdikleri maddelerle 'aşı ol' yazısı yazarak vatandaşlara aşı olmaları için çağrıda bulundu. - ERZURUM

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok

Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak

Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var

Tribünde kavga çıkınca Falcao, çareyi kaçmakta buldu

Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek

Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı

Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu

Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü