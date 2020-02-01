Ele geçirilen 4 ruhsatsız tabancayla ilgili yakalanan 6 şüpheli salıverildi - Son Dakika

Adana'da bir eve düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 1000 mermi ve 140 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheli serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir şüphelinin eve silahla girdiği bilgisi üzerine Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, biri briketin içine saklanmış ruhsatsız 4 tabanca, 1000 mermi ve 140 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis, evdeki Ahmet T. (44) ve eşi Ayşe T. (36) ile Abdullah T. (47), İbrahim Y. (43) Salih E. (39) ve Ş.A'yı (17) gözaltına aldı.

Ayşe T. ve Abdullah T. emniyetteki sorgusunun ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet T. adli kontrol şartıyla, diğerleri de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.