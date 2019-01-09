Ele Geçirilen Bir Ton Sentetik Uyuşturucu Emniyete Getirildi

Ele geçirilen bir ton sentetik uyuşturucu emniyete getirildi - İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın: " Mücadelemiz bütün hücrelerimizle sürecek" Şüphelilerin sorgusu sürüyorİZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde bir tatil köyüne yapılan baskında ele geçirilen yaklaşık 1 ton civarındaki sentetik...

Ele geçirilen bir ton sentetik uyuşturucu emniyete getirildi

- İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın: " Mücadelemiz bütün hücrelerimizle sürecek"

Şüphelilerin sorgusu sürüyor



İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde bir tatil köyüne yapılan baskında ele geçirilen yaklaşık 1 ton civarındaki sentetik uyuşturucu İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

Aliağa'da bulunan bir tatil köyü ve belirlenen adreslere yapılan uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen yaklaşık bir ton skunk maddesi İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Bir kamyon dolusu sentetik uyuşturucu görevli polisler tarafından taşınırken, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da şubeye gelerek hem çalışmaları yerinde izledi hem de başarılı operasyon sebebiyle polis memurlarını tebrik etti.

Aşkın'dan tebrik

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, uyuşturucuya karşı verdikleri mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Aşkın, "Arkadaşlarımız aylarca süren titiz bir çalışmayla çok büyük emekle bir tondan daha fazla uyuşturucu madde yakaladılar. Tek bir gencimize tek bir meşe tek bir hap satılmayana kadar satıcılarla mücadelemiz bütün hücrelerimizle sürecek. Bugün yaptığımız başkanlık operasyonda 90 bine yakın uyuşturucu hap yakaladık. Bu operasyonda birçok silah da yakalandı" dedi.

"Uyuşturucunun yurtdışından geldiğini düşünüyoruz"

Operasyonda gözaltına alınan kişiler arasında kamu görevlisi olduğunu doğrulayan Aşkın, "Bu maddenin yurtdışından geldiğini düşünüyoruz. Gözaltına alınan şahıslar arasında kamu görevlisi olan da eskiden kamuda çalışanlar da var. Soruşturma devam ediyor" diye konuştu. Hüseyin Aşkın ayrıca geçen yıl 1,5 ton skunk maddesi yakaladıklarını bu operasyonla şimdiden 1 ton uyuşturucunun ele geçirildiğini sözlerine ekledi.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor

Son zamanların en büyük uyuşturucu operasyonlarından birine imza atılırken, operasyonda gözaltına alınan şahısların da emniyetteki sorguları devam ediyor. Gözaltına alınan şahıslar arasında Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö. ve TSK'dan istifa eden uzman çavuş M.Ç. de bulunuyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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