Ele geçirilen bölglerde arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor - RASULAYN/TEL
51 dakika önce
Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:01 Kaynak: AA
Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor. Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor.
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