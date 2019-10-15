Son Dakika Haberleri: Ele geçirilen bölglerde arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor - RASULAYN/TEL
Son Dakika Güncel Ele geçirilen bölglerde arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor - RASULAYN/TEL

Ele geçirilen bölglerde arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor - RASULAYN/TEL

51 dakika önce

Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor.

Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor. Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor.

Ele geçirilen bölglerde arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor - RASULAYN/TEL

Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:01 Kaynak: AA
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