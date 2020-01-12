Ele geçirilen korsan materyal sayısı yeni cihazlarla yüzde 18 arttı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında, fikri hak ihlalleriyle etkin mücadelenin sağlanması amacıyla imzalanan protokol kapsamında 81 ilde oluşturulan İl Denetim Komisyonlarınca 2019 yılında düzenlenen operasyonlarda 2 milyon 208 bin 887 korsan materyal ele geçirildi.



Korsanla mücadelede etkinliğin arttırılması ve denetim faaliyetlerinin daha hızlı gerçekleştirilmesi amaçlarına yönelik olarak Bakanlık Telif Hakları Genel Müdürlüğünce geçen yıl hizmete sunulan ilave cihazlarla birlikte toplamda 445 adet elektro optik cihaz İl Denetim Komisyonları tarafından denetim faaliyetlerinde kullanıldı.



Materyal üzerine tatbik edilen bandrollerin orijinallik tespitinin yapılmasına imkan sağlayan elektro optik cihazlar, korsanla mücadelede güçlü bir araç olarak kullanılarak, yakalanan korsan materyal sayısının 2019'da yüzde 18 artmasını sağladı.



İl Denetim Komisyonlarınca, 2018 yılında bandrolsüz, sahte veya usulsüz bandrollü kitap, bilgisayar programı, film ve müzik eserinden oluşan toplam 1 milyon 871 bin 168 korsan materyal ele geçirilmişti. - ANKARA