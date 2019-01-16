Son Dakika Haberleri: Ele Geçirilen Mühimmatlar Böyle İmha Edildi

Ele Geçirilen Mühimmatlar Böyle İmha Edildi

1 saat önce

Ele geçirilen mühimmatlar böyle imha edildiMARDİN - Mardin'in Nusaybin ve Derik ilçeleri kırsalında jandarma tarafından yapılan operasyonda mühimmat ele geçirildi.

Ele geçirilen mühimmatlar böyle imha edildi

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ve Derik ilçeleri kırsalında jandarma tarafından yapılan operasyonda mühimmat ele geçirildi.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Nusaybin ve Derik ilçeleri kırsal alanlarında operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonlarda bölücü terör örgütü mensuplarına ait sığınak ve barınaklarda arama-tarama faaliyeti yapılmıştır. Bu kapsamda, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet şarjör, 12 adet 7,62 milimetre fişek, 12 adet büyük tüp, 14 adet küçük tüp, 4 kilogram patlayıcı madde, 20 metre infilaklı fitil, 3 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 600 adet pil, 200 metre bakır kablo ve çok sayıda örgütsel doküman, kitap, giyecek, yiyecek ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Ele geçen malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı ile muhafaza altına alınmış, patlayıcı maddeler ise kontrollü olarak imha edilmiştir" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:16 Kaynak: İHA

Jandarma, Derik, Nusaybin, 3. Sayfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Arkasında Gizemli Bir Video Bırakan Üniversiteli Genç, Sırra Kadem Bastı Köpeğe Tekme Atmaya Çalışan Adam, Düşerek Kafasını Park Halindeki Arabaya Çarptı

Fırtına Ağaçları Kökünden Söktü, Mezarlar Yerlerinden Oynadı Kamyonetle Duvar Arasına Sıkışan Hırsıza İsyan Etti: Ne İşin Var Burada, Arabayı Mahvettin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 14:38:02. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ele Geçirilen Mühimmatlar Böyle İmha Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]