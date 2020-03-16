Ele geçirilen mühimmatlar böyle imha edildi - Son Dakika
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Ele geçirilen mühimmatlar böyle imha edildi

6 saat önce

Ele geçirilen mühimmatlar böyle imha edildi 5 sığınakta 62 adet tüp ile yaşam malzemesi ele geçirildi Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen terör operasyonları kapsamında tespit edilen 5 sığınakta 62 adet tüp ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen mühimmatlar böyle imha edildi

5 sığınakta 62 adet tüp ile yaşam malzemesi ele geçirildi

BİTLİS - Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen terör operasyonları kapsamında tespit edilen 5 sığınakta 62 adet tüp ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde merkeze bağlı kırsalda bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisinin alındığı belirtildi. Açıklamada, "Bunun üzerine, BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 'Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş 2020-05 Operasyonu' başlatılmıştır. Operasyonlar kapsamında 5 adet sığınak tespit edilmiş, tespit edilen sığınaklar içerisinde 50 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü, 12 adet piknik tüp, 300 metre su hortumu, 30 adet çeşitli ebatlarda pil, 30 kilo toz deterjan, 1 adet tüp ile çalışan ısıtıcı, 1 adet el feneri, 1 adet battaniye, 4 adet jelikan bidon ve muhtelif miktarda sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere cumhuriyet başsavcılığı talimatı ile el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Sığınak ile barınaklar da kullanılamaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

Ele geçirilen mühimmatlar böyle imha edildi

Jandarma, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:31 Kaynak: İHA
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