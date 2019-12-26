Ele geçirilen sahte parfümler emniyette sergilendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ele geçirilen sahte parfümler emniyette sergilendi - Son Dakika

Ele geçirilen sahte parfümler emniyette sergilendi

6 saat önce

İstanbul polisi tarafından sahte parfüm imalathanelerinde ele geçirilen ürünler emniyette sergilendi.

Ele geçirilen sahte parfümler emniyette sergilendi, System.String[]

İstanbul polisi tarafından sahte parfüm imalathanelerinde ele geçirilen ürünler emniyette sergilendi. 4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda ele geçen malzemelerin piyasa değerinin 75 milyon lirayı bulduğu ifade ediliyor.


İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı Fikri Mülkiiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri ile Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliğine bağlı polislerce 23 ve 25 Aralık tarihleri arasında Beyoğlu, Kağıthane, Bayrampaşa ve Zeytinburnu ilçelerinde ünlü markaların taklidi sahte parfüm imal edilen 5 adrese baskın düzenlenmişti. Operasyonda 114 bin 677 şişe satışa hazır parfüm, 163 bin 640 şişe, kutu ve etiketler, 3 bin 72 deodorant, 174 litre parfüm esansı ile alkol ve üretim makineleri ele geçirilmişti.


Baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonda ele geçen malzemelerin piyasa değerinin 75 milyon lirayı bulduğu ifade ediliyor.


Ruhsatsız depolardan ele geçirilen sahte parfümler bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.


Öte yandan depolara ve imalathanelere yapılan baskın anları polis kameralarına da yansıdı. - İSTANBUL

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:44 Kaynak: İHA
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