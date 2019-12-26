Ele geçirilen sahte parfümler emniyette sergilendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ele geçirilen sahte parfümler emniyette sergilendi - Son Dakika

Ele geçirilen sahte parfümler emniyette sergilendi

6 saat önce

İstanbul polisi tarafından sahte parfüm imalathanelerinde ele geçirilen ürünler emniyette sergilendi.

Ele geçirilen sahte parfümler emniyette sergilendi, System.String[]

İstanbul polisi tarafından sahte parfüm imalathanelerinde ele geçirilen ürünler emniyette sergilendi. 4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda ele geçen malzemelerin piyasa değerinin 75 milyon lirayı bulduğu ifade ediliyor.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı Fikri Mülkiiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri ile Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliğine bağlı polislerce 23 ve 25 Aralık tarihleri arasında Beyoğlu, Kağıthane, Bayrampaşa ve Zeytinburnu ilçelerinde ünlü markaların taklidi sahte parfüm imal edilen 5 adrese baskın düzenlenmişti. Operasyonda 114 bin 677 şişe satışa hazır parfüm, 163 bin 640 şişe, kutu ve etiketler, 3 bin 72 deodorant, 174 litre parfüm esansı ile alkol ve üretim makineleri ele geçirilmişti.

Baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonda ele geçen malzemelerin piyasa değerinin 75 milyon lirayı bulduğu ifade ediliyor.

Ruhsatsız depolardan ele geçirilen sahte parfümler bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

Öte yandan depolara ve imalathanelere yapılan baskın anları polis kameralarına da yansıdı.

(Sadık Kahraman/İHA)

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu, Erdoğan'a Kanal İstanbul için çağrı yaptı: Davet etsin geleyim, ikna ederim
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul Projesi açıklaması Açıklaması 16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı Bakan, "Gemiler, Boğaz'dan bedavaya geçmek varken, neden para vererek Kanal İstanbul'dan geçsin?" sorusuna yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
18:16 İstanbul Valisi Yerlikaya, Faytoncular Odası Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti - Son Dakika
18:15 Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 75 bin lira teminatla adli kontrol - Son Dakika
18:15 Bakan Selçuk: "Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak... - Son Dakika
18:14 Adana'daki FETÖ sanığı eski astsubayların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
18:14 Göksun ilçesine kar yağışı nedeniyle elektrik verilemiyor - Son Dakika
16:58 Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü - Son Dakika
16:53 16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 18:19:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ele geçirilen sahte parfümler emniyette sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]