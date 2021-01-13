Ele geçirilen sahte ve ayarı düşük altınlar emniyette sergilendi - Son Dakika

Ele geçirilen sahte ve ayarı düşük altınlar emniyette sergilendi

13.01.2021 11:22
Ele geçirilen sahte ve ayarı düşük altınlar emniyette sergilendi, System.String[]

İstanbul merkezli geçtiğimiz Perşembe günü 8 ilde düzenlenen operasyonda ele geçirilen sahte ve ayarı düşürülmüş altınlar emniyette sergilendi.

İstanbul merkezli geçtiğimiz Perşembe günü 8 ilde düzenlenen operasyonda ele geçirilen sahte ve ayarı düşürülmüş altınlar emniyette sergilendi. Altınları piyasaya sürdükleri iddiasıyla aranan 103 kişiden 76'sı yakalanırken, bu kişilerden 29'u tutuklandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç şebekesi tarafından Fatih'te 8 farklı atölyede üretilen sahte ve ayarı düşürülmüş altınları, diğer şehirlerde piyasaya sürerek yüklü miktarda vurgun yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlatmış, yürütülen soruşturma kapsamında 103 şüphelinin yakalanması için 6 Ocak Perşembe günü 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemişti. O tarihte 8 ilde 130 adrese düzenlenen baskınlarda aranan 103 şüpheliden 76 kişi yakalanırken adreslerde yüklü miktarda sahte ve ayarı düşürülmüş altın kolye, bileklik, kemer, küpe ve poşetler içinde altın ve bakır ziynet eşyaları ile 56 bin 60 lira ele geçirilmişti. Söz konusu sahte ve düşük ayarlı altınlar, bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Öte yandan yakalanan 76 zanlının emniyetteki işlemleri dün sona erdi. Beş şüpheli yapılan yasal işlemlerin ardından emniyetten serbest bırakıldı. Adli makamlara sevk edilen geri kalan 71 şüpheliden 29'u tutuklanarak ceza evine konuldu. Operasyon kapsamında yakalanan 42 şüpheli hakkında ise 'adli kontrol' hükümleri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(Sadık Kahraman/İHA)

Mali Suçlarla Mücadele, İstanbul, Fatih, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ele geçirilen sahte ve ayarı düşük altınlar emniyette sergilendi - Son Dakika


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