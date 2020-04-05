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Ele geçirilen sentetik uyuşturucuyla "evde kal" çağrısı
6 saat önce
Kars'ta polis ekipleri, operasyonda ele geçirdikleri sentetik uyuşturucuyla "Evde kal" yazarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı evde kalınması çağrısında bulundu.
Kars'ta polis ekipleri, operasyonda ele geçirdikleri sentetik uyuşturucuyla "Evde kal" yazarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı evde kalınması çağrısında bulundu.
Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüphelinin uyuşturucu ticareti için kente geleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce takibe alınan otomobil, sanayi kavşağındaki uygulama noktasında durduruldu. Narkotik dedektör köpeği "Odin"in kullanıldığı aramada 430 gram sentetik uyuşturucu ile 3 hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ü.Ç ve O.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Polisler, ele geçirilen uyuşturucuyla "Evde kal" yazarak salgına karşı evde kalınması uyarısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 03:05 Kaynak: AA
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