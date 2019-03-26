Elebaşı Gülen'den "Onları (Hükümeti) Toplum Karşısında Zor Durumda Bırakacak Şeylerle Meşgul Edin"...

FETÖ'nün sözde "Türkiye sohbet imamı" Mehmet Tabanca'nın 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davanın gerekçeli kararında, örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in, hain darbe girişiminden yaklaşık 6 ay önce örgüt mensuplarına gönderdiği, "Onları (hükümeti) toplum karşısında zor durumda bırakacak...

FETÖ'nün sözde "Türkiye sohbet imamı" Mehmet Tabanca'nın 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davanın gerekçeli kararında, örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in, hain darbe girişiminden yaklaşık 6 ay önce örgüt mensuplarına gönderdiği, "Onları (hükümeti) toplum karşısında zor durumda bırakacak şeylerle meşgul edin. Eğer rahat bırakırsak bütün güçleriyle bizle uğraşacaklar" şeklinde ByLock mesajı gönderdiği ifade edildi.



İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütü üyesi" olmak suçundan hakkında 10 yıl hapis cezası verilen FETÖ'nün sözde "Türkiye sohbet imamı" Mehmet Tabanca ile ilgili gerekçeli karar açıklandı. Gerekçeli kararda, Tabanca'nın, FETÖ'nün gizli haberleşme programları ByLock ve Eagle'ı kullandığı, listesindeki kişilerle de özellikle örgütün gizliliğe verdiği önem ve buna ilişkin aldıkları tedbirler üzerine yazışmalarına dikkat çekildi.



"Normal mesaj atmayın sıkıntı oluyor"



Bir ByLock kullanıcısı tarafından Tabanca'ya, "Normal mesaj atmayın sıkıntı oluyor, ByLock'tan 'ekle' demeseydiniz, SMS mesajları takip ediliyor, normal telefondan da aramayın, WhatsApp ve Viber 1,5 aydır takibe alınmış yazılan ve konuşulan her şey takip ediliyor" şeklinde mesaj gönderildiği ifade edilen gerekçeli kararda, FETÖ'nün, gizli haberleşme araçları vasıtasıyla mensuplarını sık sık uyardığı belirtildi.



"Kafalarını kaşımalarına fırsat vermemeli"



Gerekçeli kararda, bir ByLock kullanıcısının, darbe girişiminden 6 ay önce 27 Ocak 2016'da, 36 kişiye gönderilen terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'e ait mesaj da yer aldı. Mesajda şu ifadelerin yer aldığı belirtildi:



"Bir konu üzerine H.E. (örgüt elebaşı Fethullah Gülen) dedi ki onları (hükümeti) toplum karşısında zor durumda bırakacak şeylerle meşgul edin. Eğer rahat bırakırsak bütün güçleriyle bizle uğraşacaklar. Bence arkadaşlar enerjilerini bu adamları meşgul edecek şeyleri bulmaya harcamalı. Buna kafa yormalı. Kafalarını kaşımalarına fırsat vermemeli."



Pişmanlık hükümleri uygulanmadı



Tabanca'nın savunmalarının heyetçe değerlendirildiği ifade edilen gerekçeli kararda, örgütteki üst düzey konumu nedeniyle verdiği bilgiden daha fazlasına sahip olacağına dair kanaate ulaşıldığından hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmadığı belirtildi. - İZMİR

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