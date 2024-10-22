Elebaşı Gülen\'in ölümünü İstanbul\'da lokma dağıtarak kutladı

Muhammed Kucuk:

Bu işlere en fazla bulasanlar,kendilerini en fazla aklama gereği duyarlar.Bunlar reklam kokan hareketler..Dun röportajlardada millet ölümune sevinerek pervasız yorumlar yapıyordu.Yuzde yüz bir zamanlar en çok hizmet edenlerdi şimdi fırsat bu fırsat deyip olayi abartiyolardi.Yurdum insanı sen az değilsin ama yemezler..Yağmur nereye yağarsa siz tarlayı oraya çekersiniz.