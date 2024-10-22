Elebaşı Gülen'in ölümünü İstanbul'da lokma dağıtarak kutladı - Son Dakika
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Elebaşı Gülen'in ölümünü İstanbul'da lokma dağıtarak kutladı

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15 Temmuz hain darbe girişiminde onlarca vatandaşımızı katlettiren FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ölümünü İstanbul'da bir vatandaş 10. Yıl Marşı eşliğinde lokma dağıtarak kutladı. O anlarda LED ekranda ise "Ateş seni çağırıyor" yazısının döndüğü görüldü.

22.10.2024 07:53
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FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen tedavi gördüğü hastanede öldü. Hain darbe girişiminde onlarca vatandaşımızı katlettiren Gülen'in ölüm haberini yeğeni ve terör örgütüne yakın internet siteleri de doğruladı.

10. YIL MARŞI EŞLİĞİNDE LOKMA DAĞITTI

Teröristbaşı Gülen'in ölümünü İstanbul'da bir vatandaş ise lokma dağıtarak kutladı. 10. Yıl Marşı eşliğinde lokma dağıtan şahsın kayan LED ekranında ise "Ateş seni çağırıyor" ifadelerinin yer aldığı dikkatlerden kaçmadı.

Elebaşı Gülen\'in ölümünü İstanbul\'da lokma dağıtarak kutladı

15 Temmuz, İstanbul, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Elebaşı Gülen'in ölümünü İstanbul'da lokma dağıtarak kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • VillaUmut:
    Belli ki bu da kandırılan tayfadan, yaralı ceylan :)) Zamanında aşk besleyenler şimdi nefret kusuyor. Neyse ki biz Cumhuriyet ve hakikat sevdalıları kandırılmaya kapalıyız, çizgimiz 101 yıldır belli ! 56 16 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bunu yapanı derinlemesine araştırın Fetö ile işbirliği yoksa ben hiç bir şey bilmiyorum... 57 9 Yanıtla
  • Murat E:
    Araştır bunları bak ne çıkar.. 39 9 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    işte bu 40 8 Yanıtla
  • Muhammed Kucuk:
    Bu işlere en fazla bulasanlar,kendilerini en fazla aklama gereği duyarlar.Bunlar reklam kokan hareketler..Dun röportajlardada millet ölümune sevinerek pervasız yorumlar yapıyordu.Yuzde yüz bir zamanlar en çok hizmet edenlerdi şimdi fırsat bu fırsat deyip olayi abartiyolardi.Yurdum insanı sen az değilsin ama yemezler..Yağmur nereye yağarsa siz tarlayı oraya çekersiniz. 26 3 Yanıtla
  • ŞEHZADE MUSTAFA:
    Kesin buda onlardandır. Arındırma taktiği 25 2 Yanıtla
  • Selimcan Eren:
    8eşiktaş ancak babayı alır şampiyon yine Galatasaray 14 13 Yanıtla
  • Burak Er:
    Kansızın adına bunu bile yapmak haramdır. 15 6 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    cehalet 14 1 Yanıtla
  • Abdullah Kara:
    10.yıl marşı ne alaka 8 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: Elebaşı Gülen'in ölümünü İstanbul'da lokma dağıtarak kutladı - Son Dakika
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