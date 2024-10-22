FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen tedavi gördüğü hastanede öldü. Hain darbe girişiminde onlarca vatandaşımızı katlettiren Gülen'in ölüm haberini yeğeni ve terör örgütüne yakın internet siteleri de doğruladı.
Teröristbaşı Gülen'in ölümünü İstanbul'da bir vatandaş ise lokma dağıtarak kutladı. 10. Yıl Marşı eşliğinde lokma dağıtan şahsın kayan LED ekranında ise "Ateş seni çağırıyor" ifadelerinin yer aldığı dikkatlerden kaçmadı.
Son Dakika › Gündem › Elebaşı Gülen'in ölümünü İstanbul'da lokma dağıtarak kutladı - Son Dakika
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