Elebaşı Gülen'in yeğenine verilen cezanın gerekçesi açıklandı - Son Dakika
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Elebaşı Gülen'in yeğenine verilen cezanın gerekçesi açıklandı

15.04.2022 11:51
Elebaşı Gülen'in yeğenine verilen cezanın gerekçesi açıklandı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'e verilen 3 yıl 4 aylık hapis cezasında gerekçeli karar açıklandı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'e verilen 3 yıl 4 aylık hapis cezasında gerekçeli karar açıklandı.

Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında sanık Gülen'e 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 12 yıl hapis cezası verilmişti. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanığın cezası 3 yıl 4 aya indirilmişti. Verilen cezanın gerekçeli kararı açıklandı.

Selahattin Gülen'in mahkemede ve soruşturma aşamasında beyanları sanığın yer, zaman ve kişi göstererek bulunduğu samimi itiraflarına itibar edildiği belirtildi. Bu nedenle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 221. maddesi gereği, sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulandığı belirtilen gerekçeli kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Sanığın dosya kapsamında bulunan 4 Haziran 2021 tarihli ifade ve teşhis tutanağından sanığın 212 kişiyi teşhis ettiği anlaşılmıştır. Ayrıca sanığın anlatımlarında bizzat isim, eylem ve yer göstermek suretiyle örgütsel faaliyetlere ve bu yapı içerisinde aktif bulunan kişilere açıklık getirdiği dikkate alındığında, anlatımlarının salt ikrar ötesinde örgütün işlediği suçlar ve üyeleriyle ilgili yeterli açıklamaları da ihtiva ettiğinin kabulü gerekmektedir. Sanığın verdiği bilgilerin örgüt içerisindeki konumuyla uyumlu bulunduğu, bu nedenle sanığın cezasından TCK'nın 221/4 maddesi uyarınca yardım ve pişmanlığın niteliği, soruşturma aşamasında yaptığı teşhisler, samimi anlatımları ve mahkememiz huzurundaki ikrarı dikkate alınarak, takdiren 2/3 oranında indirim yapılmasının hakkaniyete uygun olacağı kanaatini varılmıştır." - ANKARA

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Fetullahçı Terör Örgütü, Fethullah Gülen, Ankara, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elebaşı Gülen'in yeğenine verilen cezanın gerekçesi açıklandı - Son Dakika


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