Üye Girişi
Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütü davasının üçüncü duruşması başladı - Son Dakika

Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütü davasının üçüncü duruşması başladı

31.12.2021 13:37
Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütü davasının üçüncü duruşması başladı

Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik haklarında dava açılan 2'si firari, 26'sı tutuklu 92 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması yapılıyor.

Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik haklarında dava açılan 2'si firari, 26'sı tutuklu 92 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması yapılıyor.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, sanık sayısının fazla olması nedeniyle konferans salonunda yapılan duruşmaya, bazı sanıklar ve avukatları katılırken, bazı tutuklu sanıklar da bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada, davanın iddianamesinde örgüt yönetici olarak değerlendirilen Abdullah Süngü'nün savunması alındı.

Süngü, ortağı olduğu şirketle ilgili sıkıntılar yaşadığı dönemde evine haciz geldiğini belirterek, eşinin altınları alınacağı için üzüldüğünü ve bu durumu arkadaşı Sedat Peker'in eşi Özge Peker'e anlattığını söyledi.

Bunun üzerine Sedat Peker'in kendisini arayarak, "Evine haciz gelmiş. Bizim bundan haberimiz yok. Sen nasıl bir dostsun, bu dostluğa yakışmıyor." dediğini aktaran Süngü, "Ben de kendisine 'Tam da dostluğa yakıştı, çünkü dostluk çıkar gözetmez.' dedim. Kendisiyle bir iki gün sonra buluştuğumuzda, bilgi sahibi olması gerektiğini söyledi. O gün istemememe rağmen bana 150 bin dolar para verdi. 'Bunu al evine gelen hacizlerle ilgili borcunu öde. Kız kardeşim mağdur olmasın, çocuğun benim çocuğumdur, mağdur olmasın.' dedi. Benim Sedat Peker'le olan diyalog ve ilişkim bundan ibaret efendim." ifadelerini kullandı.

Hayatının hiçbir yerinde Sedat Peker'in ismini kullanmadığını ve onunla ilgili konuşmadığını iddia eden sanık Süngü, "Eğer benim bir tane sosyal medyamda Sedat Peker'le ilgili tek bir kare bulurlarsa, iddia makamı ispat etsin. Bu Sedat Peker'e özgü bir şey değil." dedi.

Sanık Süngü, iddianame yer alan 19 eylemde tek bir yerde adının geçtiğini belirterek, kimseyi tehdit etmediğini, şartları ve koşulları dayatmayla yapabilecek bir adam olmadığını savundu.

İddianamede, bazı kişilerin hırsızlık yaptığına dair bir ifade bulunduğunu anlatan sanık Süngü, tutuklu sanık Eser Sarıtaş'ın hırsızlık yapıp V.D. isimli milli kaleciye para aktardığı ve birlikte bina aldıkları yönündeki iddianın doğru olmadığını, V.D.'nin çıktığı televizyon programlarından kazandığı parayla bina alabileceğini kaydetti.

Sanık Süngü, tutuklu olduğu 8 aylık süreçte çocuğunu hiç göremediğini belirterek, "3 gündür kafamın içinde savunma yapıyorum. Buradaysam adalet var demektir. Siz milletin vicdanını temsil ediyorsunuz, beni de temsil ediyorsunuz. Ben adalete inanıyorum, sizin adaletinize de inanıyorum. Burada siyasi baskı var, şu var, bu var, ben buna inanmıyorum." diye konuştu.

Duruşma, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, 26'sı tutuklu 92 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, 30 kişi "mağdur", Çekmeköy'de 31 Ağustos 2017'de silahlı saldırı sonucu öldürülen Cahit Çetin ise maktul olarak yer alıyor.

İddianamede, suç örgütü elebaşı firari sanık Sedat Peker'in, Cahit Çetin'in silahlı saldırı sonucu ölümüne ilişkin "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Sedat Peker'in ayrıca 19 ayrı eylemde birçok müştekiye karşı "var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme" suçundan 250 yıldan 360 yıla, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme" suçundan 5 yıldan 10 yıla, 3 mağdura yönelik "tefecilik" suçundan 6 yıldan 18 yıla, 2 kişiye karşı "silahla kasten yaralama" suçundan da 1 yıl 8 aydan 4 yıl 2 aya kadar olmak üzere 262 yıl 8 aydan 392 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, 9 sanığın "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme" suçundan beşer yıldan onar yıla, 46 sanığın "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma" suçundan iki yıl altışar aydan altışar yıla, 22 sanığın "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan ikişer yıldan dörder yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, diğer şüphelilerin de çeşitli suçlardan cezalandırılması öngörülüyor.

İddianamede, bazı sanıkların ayrıca "kasten öldürmeye azmettirme", "var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme", "tefecilik" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından da cezalandırılması isteniyor.

İddianamenin kabulüne karar veren 16. Ağır Ceza Mahkemesi, firari sanıklar Sedat Peker ile Ufuk Yapıcı hakkında yokluğunda tutuklama kararı çıkarmıştı.

YORUMLAR
500

Münir Karaloğlu, Sedat Peker, Bilişim, Süngü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütü davasının üçüncü duruşması başladı - Son Dakika


Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek         
14:38
Taliban'ın son düşmanları vitrin mankenleri! Şeriata aykırı diye kafaları kesilecek Taliban'ın son düşmanları vitrin mankenleri! Şeriata aykırı diye kafaları kesilecek         
14:35
TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26
Beren Saat çok özel açıklamalarıyla bu akşam Gain ekranlarında! Beren Saat çok özel açıklamalarıyla bu akşam Gain ekranlarında!         
14:20
Kayınpederini bıçaklayan gelinin davasına kayınpederin kararı damga vurdu Kayınpederini bıçaklayan gelinin davasına kayınpederin kararı damga vurdu         
13:33
Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı         
12:52
Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum         
11:57
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14
Ümraniye'de çalınan aracının başına 15 bin lira ödül koydu Ümraniye'de çalınan aracının başına 15 bin lira ödül koydu         
09:29
F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı         
20:46
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45
Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek         
20:07
Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi         
19:12
Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı         
18:25

Son Dakika Haberleri
14:35 Taliban'ın son düşmanları vitrin mankenleri! Şeriata aykırı diye kafaları kesilecek
14:32 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı
14:25 TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!
14:23 Ajda Pekkan, 4 yıldır alıcı bulamadığı villasının fiyatını 75 milyona çıkardı
14:19 Beren Saat çok özel açıklamalarıyla bu akşam Gain ekranlarında!
14:15 2021'in en iyi dizileri belli oldu! 1 numarada Yargı var! Diğer 6'sı hangisi?
13:56 Mustafa Sarıgül canlı yayında TikTok videosu çekti
13:47 Kız arkadaşından şans öpücüğü aldı, saatçide vurgun yaptı!
13:45 Son Dakika! Benzin ve motorinden sonra bir büyük zam da LPG'ye!
13:30 Bu gece ne kadar kazanacaklar? Ünlülerin yılbaşı gecesi ücretleri vay be dedirtti!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 14:42:39. #1.13#
SON DAKİKA: Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütü davasının üçüncü duruşması başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement