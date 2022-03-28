Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütü davasına devam edildi - Son Dakika
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Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütü davasına devam edildi

28.03.2022 17:15
Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütü davasına devam edildi

Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik haklarında dava açılan 3'ü firari 16'sı tutuklu 92 sanığın yargılandığı davanın beşinci duruşması yapıldı.

Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik haklarında dava açılan 3'ü firari 16'sı tutuklu 92 sanığın yargılandığı davanın beşinci duruşması yapıldı.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinin sanık sayısının fazla olması nedeniyle konferans salonunda devam ettiği duruşmaya, 10 tutuklu sanık katılırken, 6 tutuklu sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları da geldi.

Duruşmada, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.

Tutuksuz sanık Tolga Kartal, emniyette ve savcılıkta verdiği ifadelerini kabul ederken, üzerine atılı suçlamaları reddetti. Kartal, alacaklarını tahsis etmesi için kimseye başvurmadığını, zorla bir alımın söz konusu olmadığını söyledi.

Hakkındaki suçlamaları emniyette öğrendiğini belirten tutuksuz sanık Mehmet Burak ise, Sedat Peker'i hiç görmediğini ve tanımadığını ifade ederek, alacağı paranın tahsis edilmesi için kurulan herhangi bir masadan haberinin olmadığını savundu.

Tutuksuz sanık Ümit Genç, iddianamede yer alan Sedat Peker ve suç örgütüyle bir alakasının bulunmadığını ve kendisini de tanımadığını belirtti.

Duruşmada, söz alan tutuklu sanıklar, suçlamaları kabul etmeyip tahliyelerini istedi.

Mahkeme, tutuksuz sanıkların savunmaların alınmasına devam etmek üzere duruşmayı yarına erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, 17'si tutuklu 92 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, 30 kişi "mağdur" olarak yer alıyor.

İddianamede, suç örgütü elebaşı firari sanık Sedat Peker'in, Cahit Çetin'in silahlı saldırı sonucu ölümüne ilişkin "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Sedat Peker'in ayrıca 19 ayrı eylemde birçok müştekiye karşı "var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme" suçundan 250 yıldan 360 yıla, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme" suçundan 5 yıldan 10 yıla, 3 mağdura yönelik "tefecilik" suçundan 6 yıldan 18 yıla, 2 kişiye karşı "silahla kasten yaralama" suçundan da 1 yıl 8 aydan 4 yıl 2 aya kadar olmak üzere 262 yıl 8 aydan 392 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, 9 sanığın "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme" suçundan beşer yıldan onar yıla, 46 sanığın "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma" suçundan 2 yıl altışar aydan altışar yıla, 22 sanığın "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan ikişer yıldan dörder yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, diğer şüphelilerin de çeşitli suçlardan cezalandırılması öngörülüyor.

İddianamede, bazı sanıkların ayrıca "kasten öldürmeye azmettirme", "var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme", "tefecilik" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından da cezalandırılması isteniyor.

İddianamenin kabulüne karar veren 16. Ağır Ceza Mahkemesi, firari sanıklar Sedat Peker ile Ufuk Yapıcı hakkında yokluğunda tutuklama kararı çıkarmıştı.

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Mehmet Burak, Sedat Peker, Bilişim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütü davasına devam edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütü davasına devam edildi - Son Dakika
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