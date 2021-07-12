Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı - Son Dakika

Suç örgütünün restoran zinciri sahibi bir şirketi yağmaladığı tespiti üzerine harekete geçen ekipler, örgüt adına yağmalama suçuna karıştığı iddia edilen 18 kişiyi yakalamak için belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

İstanbul 'da, elebaşılığını Sedat Peker 'in yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

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