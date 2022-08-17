FIFA 23, yanlışlıkla 1 liraya satışa çıktı! - Son Dakika
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FIFA 23, yanlışlıkla 1 liraya satışa çıktı!

17.08.2022 15:56
FIFA 23, yanlışlıkla 1 liraya satışa çıktı!

Electronic Arts, Hindistan'da büyük bir hata yaparak FIFA 23 oyununu yüzde 99.98 indirimle 4.80 rupi karşılığında satışa çıkardı.

Yakın zamanda piyasaya sürülecek olan FIFA 23 için bekleyiş sürüyor. Uzun zamandır merakla beklenen oyun için ön siparişler açılmış durumda. Yeni oyunun ön sipariş fiyatı bölgeden bölgeye farklılıklar göstermekle birlikte ülkemizde 699.99 TL olarak belirlenmiş durumda.

FIFA 23, yanlışlıkla yüzde 99.98 indirimle satıldı

Electronic Arts, Hindistan'da ise büyük bir hata yaparak FIFA 23'ü 4.80 rupi karşılığında satışa çıkardı. Bu miktar da yaklaşık olarak bugünkü kurla 1.09 TL'ye karşılık geliyor. Bu hatayı fark eden şirket kısa zamanda bu hatayı düzeltse de FIFA 23'ü bu fiyatla satın alan birçok kişi olduğu belirtiliyor.

FIFA 23'ün oynanış videosu yayınlandı

Oyunun Hindistan'daki normal fiyatlandırması ise 3.499 rupi olarak belirlenirken Ultimate Edition ise 4.799 rupilik (1.085 TL) fiyat etiketine sahip. Yanlışlıkla 4.80 rupi olarak ön siparişe açılan oyunun FIFA 23 Ultimate Edition olduğunu hatırlatmakta da fayda var. Bu iki miktar karşılaştırıldığında, bazı şanslı kişilerin oyunu yüzde 99.98 indirimle aldığını söyleyebiliriz.

FIFA 23, yanlışlıkla 1 liraya satışa çıktı!

EA Sports yaşanan yanlış fiyatlandırmanın ardından ise bir açıklama paylaştı. FIFA 23 oyununu yüzde 99.98'lik indirimle satın alanlardan ekstra bir ücret talep etmeyeceklerini açıklayan şirket, bu durumdan kaç kişinin yaralandığını ise açıklamadı. Şirketten gelen açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

"Birkaç hafta önce, yanlışlıkla Epic Games Store'da FIFA 23'ü yanlış ön sipariş fiyatı ile sunarak kendi kalemize oldukça muhteşem bir gol attık. Bu bizim hatamızdı ve bu fiyattan yapılan tüm ön alım işlemlerini onayladığımızı bildirmek istiyoruz.

FIFA 23, yanlışlıkla 1 liraya satışa çıktı!

FIFA 23 ile birlikte EA Sport ve FIFA yollarını ayırıyor. Ancak bu durum EA'nın futbol oyunlarını bırakacağı anlamına gelmiyor. Futbol oyunlarını yapmayı sürdürecek olan şirket bundan böyle EA Sports FC ismini kullanacak. Diğer yandan FIFA da oyun dünyasına devam etmekte kararlı. Ancak Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin bunu nasıl yapacağı konusunda henüz net bir bilgi yok.

FIFA 23, 30 Eylül'de piyasaya çıkıyor. Bu tarihten önce ülkemizde de FIFA 23'te benzer bir indirim yaşanması hiç fena olmazdı. Peki siz FIFA 23 hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

EA Sports, FIFA 23, India, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji FIFA 23, yanlışlıkla 1 liraya satışa çıktı! - Son Dakika

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