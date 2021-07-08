Electronic Arts'ın online sohbetleri başlıyor! - Son Dakika

Electronic Arts'ın online sohbetleri başlıyor!

Electronic Arts\'ın online sohbetleri başlıyor!
Son Güncelleme: 08.07.2021 17:49

Electronic Arts'ın Temmuz ayı boyunca düzenleyeceği EA Play Live panelinden ilki bugün yayınlanıyor. İşte detaylar!

Electronic Arts, EA Play Live yaz vitrini ile bu yıl işleri biraz farklılaştırmış durumda. 22 Temmuz'daki ana etkinlikten önce Electronic Arts, ilki bugün gerçekleşecek olan beş farklı konuyu kapsayan EA Play Live Spotlight adlı beş geliştirici liderliğindeki panele ev sahipliği yapacak.

FPS (Birinci Şahıs Nişancıların) oyunların geleceği bugünün yapılacak panelde tartışılacak ve Türkiye saati ile 20:00'da canlı olarak Youtube üzerinden yayınlanacak. Etkinliğin konuşmacıları arasındaRespawn Entertainment'ın kurucusu Vince Zampella ve DICE genel müdürü Oskar Gabrielson dikkat çekiyor. İkiliye ayrıca Ripple Effect Studios'un (DICE LA'nın yeni adı) GM'i Christian Grass ve Apex Legends oyun direktörü Chad Grenier de katılacak.

Henüz kesinleşmiş olmasa da , Battlefield 2042 ve Apex Legends ile ilgili iki oyunun bu ayın sonlarında EA Play Live'a ne getirdiğine dair bir bilgi de dahil olmak üzere sohbette bir çok konu hakkında konuşulacak. Şansımız yaver giderse, Battlefield 2042'nin Ripple Effect'te geliştirilmekte olan gizemli ikinci versiyonu hakkında da bir iki şey öğrenebiliriz.

Gösteriyi EA'nın YouTube kanalında veya aşağıda yer alan gömülü oynatıcı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Kaynak: Turkmmo

EA Sports, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Electronic Arts'ın online sohbetleri başlıyor! - Son Dakika


Son Dakika
18:31 Çanakkale yangınıyla ilgili tepki çeken paylaşım: Yangın sebebiyle günbatımını doyasıya izleyememenin hayal kırıklığı
17:58 Fenerbahçeli pilottan tüyleri diken diken edecek konuşma
17:36 İspanya Kadın Milli Futbol Takımı Antrenörü Uygunsuz Davranışla Suçlanıyor
17:35 BRICS Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in arkasından kapıyı kapatıp korumalarını dışarıda bıraktılar
17:08 İsmail Kartal'ın rotasyon talebini Tadic reddetti: Ben alışığım
17:07 Arjantin'de Ekonomik Kriz Nedeniyle Marketler Yağmalandı
16:59 Bakanlıktan o iddialara ilişkin açıklama: Hükümlülerin kaçması haberleri gerçeklikten uzak
16:53 Arap futbolunu özetleyen kare! Ronaldo'nun eski takım arkadaşından büyük görgüsüzlük
16:43 Brezilya'da otobüsün penceresinden arkadaşlarına el sallayan 13 yaşındaki çocuk, kafasını direğe çarparak hayatını kaybetti
16:34 Dünyaca Ünlü Şarkıcı Billie Eilish, Tarifeli Uçakta Görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2023 19:04:03. #1.12#
SON DAKİKA: Electronic Arts'ın online sohbetleri başlıyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement