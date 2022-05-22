Electronic Arts satılmak istediğini açıkladı: Apple, Amazon sıraya girdi! - Son Dakika
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Electronic Arts satılmak istediğini açıkladı: Apple, Amazon sıraya girdi!

22.05.2022 16:36
Electronic Arts satılmak istediğini açıkladı: Apple, Amazon sıraya girdi!

Electronic Arts, teknoloji şirketine satılmak istediğini açıkladı. Electronic Arts satış için hangi şirketle anlaştı?

Sadece 2021 yılı içerisinde oyun şirketleri ve yayıncıların oluşturduğu pazar 100 milyar dolarlık eşiği geçti. Bunun içerisinde Microsoft'un Activision Blizzard ve Bethesda'nın ana şirketi Zenimax'ı alması ön plana çıktı. EA için ortaya atılan son iddia ise şirketin daha büyük bir teknoloji firmasıyla birleşmek istediği yönünde.

Electronic Arts satışı için Apple, Amazon ve Disney ön planda

İnternete sızdırılan yeni bir rapor, Electronic Arts'ın daha büyük bir şirketle anlaşmak istediğini ortaya koydu. EA yönetim kurulundaki son konuşmalar arasında, "teknoloji şirketlerine satış veya birleşme" konu su olduğu iddia edildi. Ayrıca stüdyonun son birkaç yıl içinde teknoloji devleriyle masaya oturduğu ortaya çıktı.

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Electronic Arts'ın fiyat konusundaki anlaşmalar haricinde NBC Universal ile ön sözleşme yaptığı ifade edildi. Ancak NBC Universal ile fiyatta anlaşılamasının sonucunda, potansiyel alıcılar arasında Apple, Amazon ve Disney'in olduğu belirtildi.

Electronic Arts satılmak istediğini açıkladı: Apple, Amazon sıraya girdi!

Microsoft'un 68.7 milyar dolar karşılığında Activision Blizzard'ı almasından sonra, EA'in de satış işlemlerini hızlandırdığı aktarıldı. Bu yüzden NBC Universal'ın üst şirketi olan Comcast'ın, EA satışıyla yakından ilgilendiği öğrenildi.

Hatta Comcast CEO'su Brian Roberts'ın, NBCUniversal'ın kontrolünü Electronic Arts CEO'su Andrew Wilson'a devretmek istediği iddia edildi. Fakat ortak fiyatta buluşulamayınca sözleşme iptal edildi. 37 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan EA, herhangi bir şirkete devredilirse oyun dünyasının en büyük ikinci satışı olacak.

EA'in potansiyel alıcılar arasından en çok Disney ile ilgilendiği belirtildi. Bunun sebebi olarak geçtiğimiz yıllarda birkaç Star Wars oyununda birlikte çalışmış olmaları bulunuyor.

Electronic Arts satılmak istediğini açıkladı: Apple, Amazon sıraya girdi!

EA sözcüsü John Reseburg tarafından gelen açıklamada, satın alınma veya şirket birleşmesiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Reseburg sadece "çok parlak bir geleceğe" sahip olduklarını gösterecek anlaşmalar yapmak istendiğini söyledi.

Peki siz Electronic Arts satışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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