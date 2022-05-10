Electronic Arts'tan Yüzüklerin Efendisi hayranlarına müjde! - Son Dakika
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Electronic Arts'tan Yüzüklerin Efendisi hayranlarına müjde!

10.05.2022 12:26
Electronic Arts'tan Yüzüklerin Efendisi hayranlarına müjde!

Electronic Arts, orta dünyada geçecek The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth adlı ücretsiz mobil oyununu duyurdu.

John Ronald Reuel Tolkien'in yazdığı Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) kitabı, Peter Jackson'ın 2021'de sinemaya uyarlamasıyla bir dönüm noktası yaşadı. Üçleme halinde olan film serisi, yıllardır önemli bir izleyici kitlesine uzandı. Oyun dünyasının en önemli şirketlerinden Electronic Arts, The Lord of the Rings hayranlarını sevindirecek bir haber verdi.

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Electronic Arts, "The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth" mobil oyununu duyurdu

Akıllı telefon teknolojisi geliştikçe mobil oyunların popülerliği de son yıllarda artmaya başladı. Electronic Arts da tam bu amaca yönelik bir girişimde bulundu. Şirket, Yüzüklerin Efendisi hayranlarının da merakla beklediği The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth adlı mobil bir oyunu piyasaya çıkaracağını duyurdu.

Electronic Arts'tan Yüzüklerin Efendisi hayranlarına müjde!

Mobil oyun severlerle Yüzüklerin Efendisi hayranlarını sevindiren gelişmeye bir güzel haber de şirketten geldi. Electronic Arts, The Lord of the Rings mobil oyunun tamamen ücretsiz olacağını duyurdu. Öte yandan şirket, konuya ilişkin başka bir ayrıntı paylaşmadı. EA, tanıtımda şu ifadeleri kullandı.

Electronic Arts(EA), The Saul Zaentz Company'nin bir bölümü olan Middle-earth Enterprises ile yeni bir sistemin geliştirilmesi için ortaklık kurdu. The Lord of the Rings RPG mobil oyunu, tamamen ücretsiz olacak. Electronic Arts(EA), mobil oyun koleksiyonunu genişletiyor.

Electronic Arts'tan Yüzüklerin Efendisi hayranlarına müjde!

Öte yandan Electronic Arts, bu yaz bazı bölgelerde sınırlı sayıda beta sürümüyle oyunculara sunulacak. The Lord of the Rings mobil oyunu, söylentilere göre Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit'ten esintiler sunacak. Oyunla ilgili detaylı açıklamaların yakında yapılması bekleniyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından veya SDN Forum'dan bizlerle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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