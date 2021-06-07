Eleganlık işte bu! (SEMİRAMİS PEKKAN)

O şalın duruşu, gözlüğünün çerçevesi, Birkin takabileceği halde sırt çantasını tercih etmesi, Semiramis Pekkan'ın stil sahibi olduğunu gösteriyor. Pekkan tercihleriyle "görgü"nün ne demek olduğunu anlatıyor herkese.

Pantolonunun paçasına, boyuna, her şeyine kelimenin tam anlamıyla bayıldım!

Matrix'ten fırlamış gibi (Nilperi Şahinkaya)

Trençkot tek başına çok güzel ama hem pantolon hem de botlarla birlikte insanın üstüne üstüne geliyor.

Gerçi kasım görünümlü haziranda ne giyeceğimizi şaşırmış durumdayız.

Yaz ayına uygun çantası ve kışlık kıyafetine bakınca anlaşılıyor ki, bu kafa karışıklığı Nilperi'ye de yansımış...