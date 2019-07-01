Elekrtik akımı 5 yavru leyleği annesiz bıraktı
1 saat önce
Bingöl'de anneleri elektrik akımına kapılarak ölen 5 leylek yavrusu koruma altına alındı.
Bingöl
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:02 Kaynak: İHA
'de anneleri elektrik akımına kapılarak ölen 5 leylek yavrusu koruma altına alındı.
Merkeze bağlı Sancak Beldesi'nde bir camii kubbesinde yuvaları bulanan leylek, elektrik akımına kapılarak telef oldu. Belde sakinleri yuvada bulunan 5 leylek yavrusunun koruma altına alınması için Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Ekiplerce camii kubbesinden alınan yavruların, Rehabilitasyon merkezine nakledilmesi için Erzurum
Şube Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi. - BİNGÖL
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